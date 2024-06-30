Samanyolu Haber /Dünya / TIME'ın Biden kapağı Amerika'da gündem oldu /30 Haziran 2024 12:00

TIME'ın Biden kapağı Amerika'da gündem oldu

TIME dergisinin Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ı konu edinen dergi kapağı dikkat çekerek gündeme oturdu.

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ABD'de 5 Kasım'daki seçim için yarışan Demokrat Partili Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, CNN'in Atlanta stüdyosunda gerçekleşen seçim tartışmasında karşı karşıya geldi. Jake Tapper ve Dana Bash'in moderatörlüğünü üstlendiği yaklaşık 1.5 saat süren tartışma programı, seyircisiz bir ortamda gerçekleşti ve adaylar seçim öncesi son kez yüz yüze tartıştılar.

Joe Biden'ın sınıfta kaldı

Münazara kurallarına göre, sahnede ilk konuşma hakkını Biden aldı, kapanış konuşması hakkı ise Donald Trump'a verildi. İkilinin sahneye çıkıp kürsülerine gitmeden önce tokalaşmamaları dikkat çekti. Biden'ın programda zayıf bir performans sergilediğini savunan bazı Demokrat Partili analistler, Biden'ın yerine yeni bir adayın belirlenmesi gerektiği çağrılarını yineledi.

TIME'ın kapağı gündemde

TIME dergisi, son sayısının kapağında Biden'ın Trump karşısındaki münazara mağlubiyetine odaklandı. Demokratlar endişeli. Trump, ardı ardına sözlü saldırılar yaparken, Biden çoğu zaman boş bir ifadeyle bakıyor, ağzı açık kalıyor ve kekeliyordu.

Newyork Times dergisi de kapağında verdiği mesajla dikkat çekenler arasında yer aldı.
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