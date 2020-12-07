Erdoğan yalan söylüyor!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye’deki Tank-Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC şirketine satılmasını "özelleştirme değil" diye savundu.





Erdoğan’ın kendisine yakın işadamı Ethem Sancak'a ihalesiz devrettiği Tank-Palet Fabrikası'nda hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı personel taşıyıcıları ile tankların bakım-onarımı hem de "Fırtına" diye bilinen Obüs topları ile gece görüş dürbünleri imal ediliyor. Fabrika, 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'na bağlıydı.





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak, Erdoğan’ın imzası ile 19 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan karara işaret ederek, “Bu karar içeriğinde yazılı özelleştirme sürecine ilişkin takvim ve kurallar ortadayken, Erdoğan'ın 'Tank-Palet Fabrikası özelleştirilmedi' demesi kocaman bir yalandır.” ifadelerini kullandı.







“TANK-PALET FABRİKASI BAL GİBİ ÖZELLEŞTİRİLDİ”





Tank-Palet'in Ethem Sancak ve ortağı Katar ordusuna bedelsiz devri hakkında suç duyurusunda bulunan ve Danıştay’a dava açan Çolak, “Bizzat Tayyip Erdoğan imzalı karar ile Adapazarı Tank-Palet Fabrikası özelleştirme kapsamına alındı. Anılan kararda; 31.12.2019 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilen özelleştirmenin 25 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi yazılıdır.” dedi.





"KATAR AYRINTISINI GÖZDEN KAÇIRMAK İÇİN HÜLLE YAPTILAR"





Fabrikanın devrinde hülle yoluna gidildiğini belirten Çolak, "Evet, o tarihlerde tepkiler üzerine bir hülle yoluna başvurdular. İşletme ilkin Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.’ye (ASFAT) diye bir şirkete devredildikten sonra BMC’ye devredileceğini ilan ettiler. Böylece bu fabrikada yapılan Fırtına Obüsü ve Altay tanklarının BMC tarafından yapılıp ASFAT’a, oradan da MSB’ye satılması şeklinde dolambaçlı bir yolla Katarlıları gözden kaçırmak istediler." dedi.





HKP, Tank-Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC şirketine verilmesine karşı işlemin iptali için Danıştay’a dava açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 22 Ağustos 2019 tarihinde fabrikanın önünde eylem yapmıştı.





"İPTAL EDİLMELİ" MÜTALAASINA RAĞMEN DANIŞTAY İTİRAZI REDDETTİ





Danıştay 13'üncü Dairesi 2019/194 E. sayılı dosyada Danıştay savcısının "Tank-Palet Fabrikası'nın özelleştirme kapsam ve programına alınması yolundaki CB kararının 5202 sayılı kanuna ve kamu yararına aykırı olduğu için iptaline karar verilmesi" yönündeki görüşüne rağmen, 11 Nisan 2019 tarihinde dörde karşı bir oyla dava reddedilmişti.





Karara muhalefet şerhi koyan üyelerden Doç. Dr. Gürsel Özkan yapılan özelleştirmenin yetki yönünden hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmişti.





HKP karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz etmiş, ancak 2019/2011 E. bayılı dosyada tetkik hâkiminin ve 15 üyenin 6’sının iptal yönünde görüş bildirmelerine rağmen itiraz oy çokluğuyla reddedilmişti.





"MAHKEMELER AKP'NİN HUKUK BÜROLARINA DÖNDÜ"





Kararı "skandal" diye niteleyen Çolak; Odatv'ye verdiği mülakatta, “Bu devir açıkça idare hukukuna göre iptali gereken bir işlemdir. Ceza hukukuna göre de suçtur ve sorumluların cezalandırılmaları gerekir. HKP’nin yaptığı bu her iki müracaat da maalesef AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürülmüş yargı tarafından sonuçsuz bırakılmıştır. Bugün kendisini hiçbir hukuk kuralı ile bağlı görmeyen bir siyasi iktidar bulunmaktadır. Yargıya doldurduğu yandaşlarıyla bu tür kanunsuzluklarını şimdilik perdeleyebilirler. Ancak bu sürgit böyle gitmez, gidemez.” dedi.