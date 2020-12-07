İtalya'da 60 bin ölüm sınırı aşıldı

İtalyan Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 887 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 728 bin 878 oldu.







Fransa





Fransa'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 175 kişi hayatını kaybetti. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 22 artışla 2 milyon 292 bin 497'ye yükseldi. Ülkede toplam can kaybı 55 bin 155'e çıktı.





İngiltere





Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bini geçtiği İngiltere'de ise son 24 saatte 17 bin 272 vaka tespit edildi ve Covid-19 kaynaklı 231 ölüm yaşandı. İngiltere'de son verilerle birlikte vaka sayısı 1 milyon 723 bin 242'ye yükseldi.





ABD





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu arada ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 116 artarak 288 bin 589’a yükseldi. Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'a göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 387 artışla 15 milyon 101 bine ulaştı.





Rusya





Rusya'da son 24 saatte 29 bin 39 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 457 artarak 43 bin 141'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 21 bin 342 artışla 1 milyon 937 bin 738'e ulaştı. Son 24 saatte 29 bin 39 kişinin virüse yakalanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Covid-19 vaka sayısı 2 milyon 460 bin 770'ya çıktı.





Koronavirüs vaka sayısı dünya çapında 67 milyonu, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1 milyon 540 bini geçti.