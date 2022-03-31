Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a 'Saray' darbesi! /31 Mart 2022 15:13

Erdoğan'a 'Saray' darbesi!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ardından Danıştay savcısı da AOÇ arazisine Saray yapılmasını yasaya aykırı buldu. Savcı, yasalara göre tarihi sit alanlarına resmi yapıların inşa edilemeyeceğini vurguladı.

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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili Danıştay savcısından iptal görüşü geldi. Savcı AOÇ arazisine resmi yapıların inşa edilemeyeceğini kaydetti.

SARAY, İLKE KARARI İLE AOÇ ARAZİSİNE İNŞA EDİLDİ
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK), 16 Ocak 2014’te yayımladığı ilke kararı ile tarihi sit alanlarına kamu binası yapılmasının önünü açtı. Ancak Danıştay, AOÇ arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel sağladığı belirtilen kararı iptal etti. Bunun üzerine KVKYK, yeni ilke kararı yayımlayarak, iptal edilen “kamu hizmet yapıları” ibaresi yerine “resmi kurum yapıları” ibaresini kullandı.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YÜRÜTMEYİ DURDURDU
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, bu değişikliği yargıya taşıdı. Gök’ün başvurusunda, yürütmeyi durdurma istemi Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilse de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

DANIŞTAY SAVCISI: RESMİ YAPI YAPILMASI YASA HÜKÜMLERİNE AYKIRI
Davada, kararın iptal edilmesi yönünde bir görüş de Danıştay savcısından geldi. Danıştay savcısı, mahkemeye sunduğu yaklaşık üç sayfalık görüşünde, tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunmasının esas olduğuna dikkat çekerek, “resmi kurum yapılarının, tarihi sit alanlarında meydana getireceği bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik sonuçlarının koruma kapsamından çıkarılmış olmasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda öngörülen koruma esaslarına ve Milli Parklar Yasası’nın hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varıldığını” vurguladı. Savcı görüşte iptal kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP’Lİ GÖK: SARAY’IN KAÇAKLIĞI TESCİL EDİLDİ
Savcının görüşünü Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a değerlendiren CHP’li Gök, bu görüşün “kaçak Saray’ın kaçaklığını tescil ettiğini” belirterek, “AOÇ üzerine yapılan kaçak Saray’a hukuki kılıf bulmak amacıyla yayımlanan kararın iptalini isteyen Danıştay savcının görüşüyle de kaçak Saray’a kılıf uydurulamayacağı ortaya çıkmıştır. AOÇ arazisi işgal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sarayı kaçak saraydır. Bu kaçak Saray hukuku çiğnemektedir. Bu işgale bir an önce son verilmesi, hukuk devletinin gereğidir” dedi.
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