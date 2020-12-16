Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi /16 Aralık 2020 14:31

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

AKP'li Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırım kararlarına ilişkin "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılıyor. 

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

- Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz.
 
- Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız.

- Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz.

- (ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir.

- CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.
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