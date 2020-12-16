Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılıyor.





Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:





- Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz.





- Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız.





- Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti, kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz.





- (ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir.





- CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka, bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.