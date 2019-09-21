Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Fox muhabirine: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın /21 Eylül 2019 14:19

Erdoğan'dan Fox muhabirine: Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın

Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken Fox TV muhabirinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasına ilişkin iddiasını sormasına tepki gösterdi. Erdoğan, muhabire "Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın" dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'na ilişkin 'ikinci bir kararname hazırlanıyor ve gizleniyor' iddiasını soran Fox TV muhabirine Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu: "Size çok açık bir şey söyleyeceğim. Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaorğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş bir siyasidir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı burayı satma gibi bir durum olmadığını söylüyor. Müddei iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce ispat etmesi lazım. Burası kira ile bu gruba verilmiştir. Biz biz işi yaptığımız zaman ülkemiz buradan ne kazanır ona bakarız. Fox Tv yayın politikasını değiştirmesi lazım. Ama partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama Kılıçdaroğlu aynı yerde tökezleyip duruyor"
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