Erdoğan'dan Suudilere Kaşıkçı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerikan Washington Post gazetesi için bir makale yazdı.







Suudi gazetecinin öldürülmesini Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili bir ihtilaf olarak değerlendirmediklerini belirten Erdoğan, "Türkiye, Suudi Krallığı'nı her zaman dostu ve müttefiki olarak görmüştür, görmeye de devam etmektedir" dedi.





"Yönetimim de bu nedenle Kaşıkçı'yı öldüren katiller ve Kral Selman ve sadık tebaası arasında açık ve net bir ayrım yapmıştır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Ancak uzun süredir devam eden dostluğumuz, sessiz kalmamızı gerektirmez. Aksine Türk atasözünde de dendiği gibi: Dost acı söyler" diye ekledi.