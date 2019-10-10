Erdoğan'dan Trump'un sözlerine ilk yorum: Baskıları hafifletmek için öyle konuşuyor

Erdoğan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye girilmesini değerlendirirken ABD Başkanı Trump'un Türkiye'ye yönelik 'çizgiyi aşarlarsa ekonomilerini mahvederim' şeklindeki açıklamaları hakkında ilk kez konuştu.





Erdoğan satırbaşlarıyla şöyle dedi:





'TRUMP BASKILARI HAFİFLETMEK İÇİN KONUŞUYOR'





-Sayın Trump güvenli bölge konusunda doğru bir karar verdi. Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat ABD askeri ve güvenlik bürokrasisi Başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor.





-Biz yapıcı yaklaşım içinde olmaya ve adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Beklemeden, bekletmeden devam edeceğiz.





OPERASYONUN ZAMANLAMASI







-Burada aslında 3 boyut var. Birincisi güney sınırımızın hemen altını terör koridoru olmaktan kurtarmak ve burayı bir barış koridoru haline getirmek. Barış koridoru olarak bundan sonraki süreci güvenli bölge olarak tahkim etmek.





-İkincisi Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak. Bu ısrarla söylüyoruz. Bu, birilerine de örnek olacak. Biz Suriye’nin birliğinden beraberliğinden yanayız.





-Üçüncüsü de yurtlarından edilen, çıkarılan, korkuyla oraları terk eden Suriyelilerin tekrar evlerine topraklarına dönmelerini sağlamak. Daha önce söylediğim gibi “Bir gece ansızın gelebiliriz.” Şu anda bizim saat vermemiz, tarih vermemiz, böyle bir mücadele içinde olan ordu, devlet ve millet için de doğru olmaz. Ama ne diyoruz “her an…”





YAPTIRIM YASASINI HAZIRLAYAN GRAHAM'A TEPKİ





-Bu beyefendi (Lindsey Graham) dürüst bir insan değil. Çünkü BM Genel Kurulunda randevu istedi, verdim, görüştük. Bu görüşmelerde de edindiğim izlenim vardı. Hatta daha önce Türkiye’ye geldiğinde de Külliye’de kendisiyle görüştüm. Kendisine ekranda PYD/YPG’ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu, bu mücadelede Afrin olayının nasıl geliştiğini anlattım. Bunların birçok şeyden de haberi yok. Teröristlerin tünellerinden falan haberleri yok. Döndükten sonra bunların bir terör örgütü olduğunu, bunların Kürtlerle alakası olmadığına dair mesajları, söylediği sözler vardı. Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklama Sayın Trump’ı zora sokacak bir açıklama.







-Ben şunu açıklamak zorundayım. Ne biliyorsam dobra dobra söylüyorum. Yanımda, tutuyor Sayın Trump’ı arıyor. Trump o esnada uçakta. Seçim kampanyası kapsamında Houston'a gidiyordu. Biz tabi uçakta Sayın Trump ile konuştuk. “Bugün döneceğim yarın da görüşeceğiz” dedi. Daha sonra, Sayın Trump'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir yutulur değil. Siyaset, dürüstlük üzerine yapılırsa prim kaydeder, yapılmazsa sen de edindiğin arkadaşlarını kaybedersin.





'TRUMP İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ VAR'





-Sayın Trump ile ikili ilişkilerimiz var, bunu sürdürüyoruz. Bunu sürdürürken de Türkiye-ABD ilişkilerini de güçlendirme gayretimiz var. F-35'ler için de açıklamaları var. “Parçalarını Türkiye yapıyor” diyor. Şimdi tablo bu olunca herkesin düşünmesi lazım. Allah nasip ederse 13 Kasım‘da Washington‘da olacağız. Birlikte bunları ele alacağız. Konuşma fırsatımız olacak. Ben bu tür açıklamaları belli çevrelerin baskılarını önlemeye yönelik ifadeler olarak değerlendiriyorum.





-Şu anda, ilk etapta oradan belli bir kuvvetin çekiliyor olması bize gerçek niyetini gösteriyor. Türkiye’nin karşısında olmayacaklarını bize ifade ettiler.