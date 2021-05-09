Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.





‘BU PAZAR BİR SEÇİM OLSA?’





Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 16,7’si ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 38,7 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 10,1 oldu.













Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 32,7 ile AKP ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 10,2 oldu. Mayıs ayının ilk haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 26,1 ile CHP oldu. Millet ittifakının diğer üyesi İYİ Parti ise yüzde 12,6 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu. Araştırmada, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,4, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,3 ve Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,9 oldu.













YAVAŞ, İMAMOĞLU VE AKŞENER ERDOĞAN’I GEÇTİ





Araştırmada, katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu. Olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçi yüzde 47,9 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.













Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı daha yüksek oy oranına ulaşan bir diğer isim yüzde 45,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.













Araştırmada, en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı öne geçti. Akşener ve Erdoğan arasında gerçekleşecek olası bir seçimde araştırmaya katılanların yüzde 37,5’i tercihini Akşener’den yana kullanacağını söylerken; yüzde 37,4 Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.













Araştırmaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı seçimi önde tamamlıyor. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday arasında bir tercih yapılması istendiğinde, Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 37,2 iken, Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 32,5 oldu.













'MİLLET İTTİFAKI DAHA ÇOK OY ALIR'





Araştırmada, ‘Sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?’ sorusuna, ankete katılanların yüzde 53,8’i Millet İttifakı yanıtını verirken; yüzde 46,2’si Cumhur İttifakı yanıtını verdi.













'EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ'





Türkiye Monitörü Mayıs 2021 araştırmasında, ‘Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir?’ sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 38,9’u Türkiye’nin en önemli sorunu ‘ekonomi’ yanıtını verdi. İkinci sırada ise, yüzde 28,9 ile ‘Coronavirus’ gelirken, onu yüzde 7,9 ile ‘yolsuzluk’ yanıtı takip etti.





Araştırmada, ‘Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu sizce nedir?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 35,3’ü ‘Hayat Pahalılığı’ yanıtını verdi. Bunu, yüzde %29,3 ile işsizlik ve yüzde 17,9 ile enflasyon takip etti.