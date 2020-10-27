Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın dağıttığı çayı tarttı bakın kaç gram çıktı /27 Ekim 2020 21:55

Erdoğan'ın dağıttığı çayı tarttı bakın kaç gram çıktı

CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dağıttı çayı tartan bir kişinin sosyal medyaya yüklediği bir fotoğrafı paylaşarak bakın nasıl bir yorumda bulundu.

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CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'keyif çayı' çıkışına sosyal medya hesabından fotoğraflı yanıt verdi.

AKP 7. Olağan Kongresi için Malatya'ya giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir esnafın "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" sözlerine karşılık çay paketi uzatarak "Bu sözler bana biraz abartı geldi. Keyif çayı bu. Bu çayı iç" demiş ve büyük tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine Muharrem İnce'den yanıt geldi.

AK Parti ambalajlı 200 gramlık çay paketinin tartı üzerinde 180 gram çıktığını sosyal medya hesabından paylaşan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Çaydan çalınmaz, eksik gramaj doğruysa bu olsa olsa özel keyif vergisidir."


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