Erdoğan'ın 'darbeci' dediği Sisi’den tebrik telefonu!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, seçimi kazanan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkileri ve karşılıklı büyükelçi atama kararı ele alındı.



“Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi” denilen açıklamada, “Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.