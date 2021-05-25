Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski danışmanı: Soylu AKP içinde yeni tartışma başlatabilir /25 Mayıs 2021 11:16

Erdoğan'ın eski danışmanı: Soylu AKP içinde yeni tartışma başlatabilir

Habertürk yazarı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Kemal Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki açıklamalarıyla tartışmaları daha geniş alana yaydığını ve dikkatleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelttiğini ifade etti. Öztürk, "Ankara’dan gelen bilgilerden görüyorum" diyerek Bakan Soylu'nun AKP içinde yeni bir tartışma başlatabileceğini aktardı.

SHABER3.COM

Kemal Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalarla AKP içinde rahatsızlıklar oluştuğunu ve AKP'de yeni bir tartışmanın alevlenebileceğini ifade etti. Soylu'nun, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün adını öne çıkardığını belirten Öztürk, tartışmaları bitirmek yerine daha geniş alana yaydığını ifade etti.

Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki açıklamalarının ardından "Ak Parti içinde yeni tartışma başlayabilir" diyen Öztürk'ün yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Habertürk’teki yayında Süleyman Soylu’nun yargı ve Adalet Bakanlığı’na yönelik sözleri çok dikkat çekiciydi. Bunu o kadar çok vurguladı ki, Bakan Soylu isim vermemesine rağmen sosyal medyada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün adı TT oldu.

Yine isim vermeden eski bakanları, eski MİT mensuplarını da eleştirdi.

Bunun önümüzdeki günlerde AK Parti içinde bir tartışma yaratacağını Ankara’dan gelen bilgilerden görüyorum.

Keza Mehmet Ağar, Korkut Eken, eski siyasetçiler, bürokratlar, Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve daha birçok isme yönelik ifadeleri tartışmayı geniş bir alana yayacak boyutta.

Yani Süleyman Soylu'nun, Habertürk’teki programda her türlü soruya cevap vererek tartışmaları, iddiaları ve dalgalanmayı bitireceği düşünülürken, tartışmaların daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu sanki."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın eski danışmanı: Soylu AKP içinde yeni tartışma... Sonraki Haber >>

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:41:22