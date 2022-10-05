Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı: AKP'den Erdoğan'ın adaylığı konusunda görüşüm soruldu /05 Ekim 2022 14:47

Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı: AKP'den Erdoğan'ın adaylığı konusunda görüşüm soruldu

Prof. Dr. İzzet Özgenç AKP’li yöneticilerin Erdoğan'ın yeniden adaylı konusundaki sorusuna 'Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa sayın cumhurbaşkanımız aday olamaz' dedi.

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Yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, AKP’den üst düzey isimlerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı göreve üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunda kendisine görüş sorduklarını açıkladı.

Özgenç, bu konuda anayasanın açık olduğu, seçimin zamanında yapılması durumunda Erdoğan’ın aday olamayacağını söyledi.

Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı İzzet Özgenç, TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Özgenç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olabilir mi?" sorusuna “Eğer seçim 2023 Haziran’da gerçekleşirse olamaz” dedi.

Özgenç'in ifadeleri şöyle:

"Ben görüşümü paylaştım. Hukukçuyum, hukukçu olarak görüşmüş o anayasal düzenleme açık nettir. Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanında yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımız aday olamaz çünkü iki defa üst üste cumhurbaşkanı adayı olmuştur, cumhurbaşkanı seçilmiştir. Üçüncü bir defa seçilmesine anayasa engeldir. Şayet normal zamanından önceye seçim mayıs veya nisan ayı içerisinde yapılacaksa çünkü seçim kanununda yapılan değişiklik veriyor. 6 Nisan'dan veya 7 Nisan'dan önce de yapılmaması gerekir. İsim vermiyorum ama AK Parti'nin yönetiminden üst düzey yöneticiler benim bu konuda görüşümü aldılar."
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