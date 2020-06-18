Erdoğan'ın gözde işadamı dünyada yatırım üstüne yatırım yapıyor

Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker, Tamince'nin sahibi olduğu Rixos'un, Hırvatistan'daki otelini 155 milyon liraya yenilediğini yazdı.







Erdoğan'a yakın iş insanlarının yer aldığı Panama belgelerinde de adı geçen Tamince'nin avukatlığını ise Erdoğan’ın avukatı Ahmet Kürşat Köhle yapmıştı.





Fettah Tamince, son olarak Atatürk Kültür Merkezi'nin 10 Şubat 2019'da düzenlenen temel atma töreninde Erdoğan ile birlikte sahneye çıkmıştı.





Ülker, Tamince'nin yurt dışındaki artan yatırımlarına dair daha önce de yazılar kaleme alırken, 18 Haziran tarihli son yazısında, Tamince'nin Hırvatistan'daki yatırımları ile ilgili, "Salgınla birlikte önemli kayıpların beklendiği turizmde bir önemli yatırım hamlesi de Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük turizm yatırımcılarından Rixos Grubu’ndan geldi. Rixos’un önemli yatırım noktası ise çok sayıda işadamı ile birlikte açılışını gerçekleştirdiği Hırvatistan’daki tesisi oldu. Rixos Grubu, Hırvatistan'daki Hotel Rixos Premium Dubrovnik'i 20 milyon Euro, yani 155 milyon liralık yatırımla yeniledi ve kapılarını tekrar açtı" ifadelerini kullandı.





Ülker yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"Sekiz ay süren yenileme yatırımı sadece Rixos'un değil, Hırvatistan turizminin merkezi sayılan Dubrovnik'teki en büyük turizm yatırımı oldu. Tamamen yenilenen Hotel Rixos Premium Dubrovnik, 17 suit oda ve bir başkanlık süiti dahil 310 lüks odadan oluşuyor.





Otelin yenilenen kısmında ayrıca Spa, sağlıklı yaşam merkezi ile fitness ve spor salonu olanakları da bulunuyor. 130 çalışanı bulunan otel ayrıca pandemi sürecinde kadrosunu korudu.





Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hırvatistan, İsviçre, Rusya ve Kazakistan'da bulunan Rixos, geçtiğimiz yıl da önemli bir yatırıma imza atmıştı.





Türk turizminin en önemli markalarından olan Rixos, yurtdışı odaklı büyümesi çerçevesinde üç oteli bulunan Mısır’da geçen yıl yüzde 100 büyüme kararı almış ve bu sayıyı altıya çıkarmak için çalışma başlatmıştı. Rixos'un açacağı üç otel, Mısır turizm üssü Hurghada Bölgesi’nde yer alan Makadi Körfezi, Magwwish ve Sahl Hasheesh yerleşimlerinde olacak."