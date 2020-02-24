Erdoğan'ın hemşehirlileri ayaklandı

Rize’nin Güneysu ilçesinde yol inşaatı olarak duyurulan projenin 5 sene önce Danıştay kararıyla iptal edilen HES projesi olduğunu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşehrileri, duruma tepki göstererek isyan etti. Gürgen Köyü'ne yapılmak istenen hidroelektrik santraline karşı bölge sakinlerinin başlattığı nöbet yaklaşık bir aydır aralıksız olarak devam ediyor.







“KİMSE BUNA DUR DEMİYOR”





Bölgede hukuksuzluk olduğunu ve kimsenin seslerini duymadığını söyleyen bir vatandaş, “Biz kaymakam beye gittik. Vali beye gittik. Milletvekillerine ulaştık. Ama hiçbir türlü kimse gelip de bu hukuksuzluğa karşı çıkmıyor. Sürekli olarak firmanın peşinde dolaşıyorlar. Bir eksikleri var mı onları tamamlamaya çalışıyorlar. 3 bin kişi bu köyde yaşıyoruz ve 3 bin kişi şu anda mağdur olmuş vaziyette. Kimse de buna dur demiyor. Ama sonucunda biz hesaplaşacağız siyasilerle” ifadelerini kullandı.





"BİR KELİMENLE SOKAĞA DÖKÜLEN HALKIN SESİNİ DUYMUYOR"





Erdoğan'ın hemşehrileri ayaklandı: Bu hukuksuzluğa birileri göz yumuyorAna Sayfa» Güncel24.02.2020 20:07Rize'nin Güneysu ilçesinde yol çalışması diye başlayan HES projesine karşı vatandaşlar nöbete devam ediyor. Güneysulu vatandaşlar, “Bu hukuksuzluğa artık birileri göz yumuyor. Bu hırsızlığa artık dur demenin zamanı geldi” diyerek tepki gösterdi.





Rize’nin Güneysu ilçesinde yol inşaatı olarak duyurulan projenin 5 sene önce Danıştay kararıyla iptal edilen HES projesi olduğunu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşehrileri, duruma tepki göstererek isyan etti. Gürgen Köyü'ne yapılmak istenen hidroelektrik santraline karşı bölge sakinlerinin başlattığı nöbet yaklaşık bir aydır aralıksız olarak devam ediyor.





“KİMSE BUNA DUR DEMİYOR”





Bölgede hukuksuzluk olduğunu ve kimsenin seslerini duymadığını söyleyen bir vatandaş, “Biz kaymakam beye gittik. Vali beye gittik. Milletvekillerine ulaştık. Ama hiçbir türlü kimse gelip de bu hukuksuzluğa karşı çıkmıyor. Sürekli olarak firmanın peşinde dolaşıyorlar. Bir eksikleri var mı onları tamamlamaya çalışıyorlar. 3 bin kişi bu köyde yaşıyoruz ve 3 bin kişi şu anda mağdur olmuş vaziyette. Kimse de buna dur demiyor. Ama sonucunda biz hesaplaşacağız siyasilerle” ifadelerini kullandı.





"BİR KELİMENLE SOKAĞA DÖKÜLEN HALKIN SESİNİ DUYMUYOR"





İş makinelerinin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen bir vatandaş ise, “1 aydan fazla oldu sesleniyoruz. Hala sesimizi duyan olmadı. Sen de duymuyorsun artık sesimizi. Senin bir kelimenle sokağa dökülen bu halk, artık bir aydan fazladır sesini duymuyor Sayın Cumhurbaşkanım. Ya duyurmuyorlar bizim sesimizi sana, ya da bizim sesimizi sen duymak istemiyorsun, duymuyorsun bizi Sayın Cumhurbaşkanım. Bu hukuksuzluğa artık birileri göz yumuyor. Bu hırsızlığa artık dur demenin zamanı geldi. Artık vatandaş canından bezdi. Hepsini Allah’a havale ediyoruz” dedi.Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ise yaptığı açıklamada, hukuki ve haklı mücadelenin süreceğini ve dava sonucuna kadar nöbete devam edeceklerini belirtti.