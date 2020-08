Erdoğan'ın koruma ordusuna servet

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bu yılın ocak ve temmuz aylarını kapsayan yedi aylık döneminde tam 160 milyon 956 bin TL harcadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın harcamalarına ilişkin de bilgi paylaştı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nın ocak ve temmuz aylarını kapsayan yedi aylık dönemde yaptığı harcamaların tutarı 62 milyon 204 bin TL oldu.





KORUMA SAYISINI AÇIKLAMADILAR, ‘YETERİ KADAR’ DEDİLER





Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan koruma personeli, araç sayısını ve akaryakıt masrafını yazılı soru önergesi ile geçen yıl Meclis gündemine taşımıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kesin rakamları paylaşmadı. Oktay, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde, ‘yeteri kadar personel’ ve teçhizatla yerine getirilmektedir” demekle yetindi.





KORUMA LOJMANLARINDA 2,3 MİLYON TL’LİK TADİLAT





Cumhurbaşkanlığı korumalarının kaldığı Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Lojmanları’nda da tadilat yapıldı. Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre, “Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Lojmanları’nın tadilat, onarım ve yenileme işi” için TOKİ tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde ihale yapıldı. İhaleyi 2 milyon 350 bin TL’lik teklifle Rize’deki VRK Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Taşımacılık Şirketi’nin kazandığı açıklandı.





CUMHURBAŞKANI VE AİLE BİREYLERİ





Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise resmi internet sitesinde, “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanının bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir” diye ifade edildi.





AKP’Yİ DE SARAY KORUMALARI KORUYOR





İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, geçen yıl AKP Genel Merkezi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. AKP Genel Merkezi’ni koruyan polislerin omzunda Cumhurbaşkanlığı forsu bulunduğunu iddia eden Oral, “Buradan anlıyoruz ki AK Parti’deki koruma görevi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ndedir” dedi.