Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'soykırım' sessizliği /24 Nisan 2021 22:17

Erdoğan'ın 'soykırım' sessizliği

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullanmasının üzerinden gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'daydı. Ancak Erdoğan, Biden'ın açıklamalarına herhangi bir yorum yapmadı.

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Sağlık çalışanlarıyla iftar yapan Erdoğan, program sonrası yaptığı açıklamada salgın ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına ilişkin başsağlığı diledi. Bununla birlikte Biden'ın açıklamaları hakkında bir yorumda bulunmadı. 

AKP adına açıklama ise parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, ABD Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki göstererek, "Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan açıklamasını hiçbir suretle kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Biden’ın bu açıklamayı Ermeni fanatik çıkar gruplarını memnun etmek için yaptığının, bölge barışını ve normalleşmeyi dikkate almadığının anlaşıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan iş birliğinin en ileri düzeyde olması gereken bir dönemde Biden'ın açıklaması, ikili ilişkilerimizi sarsmış, NATO dayanışmasına zarar vermiş ve bölgede olası bir normalleşme ihtimalini de zayıflatmıştır. Normalleşme, Biden'ın açıklaması ile sabote edilmiştir. Bize göre bu mesele tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın arşivlerin araştırmacılara açılması ve 'tarihçilerin vereceği karara uyalım' çağrısı da ortadadır. Biden'ın açıklaması tarihsel dayanağı olmayan bir açıklamadır. Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz."

Diğer yandan Biden'ın açıklamalarına bir tepki de Dışişleri Bakanı Meclüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına tepki göstererek, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

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