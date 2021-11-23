Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile barışma çabası 'Kaşıkçı Davası'na da yansıdı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin üzerinden geçen üç yılda, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hayli gerildi. Türkiye’deki yargılama süreciyse, Türk hükümetinin ‘yeniden diyalog kurma’ çabasının gölgesinde devam ediyor.











Cinayet ile ilgili Bir sene önce ‘Suudi hükümetinin en üst makamlarını’ işaret eden Erdoğan başta olmak üzere Türk siyasi aktörlerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları özellikle bu gelişmeden sonra seyrekleşmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs 2021’de Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk kez Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.





Bu diyalog çalışmalarının ardından İstanbul'da devam eden mahkeme de yargılamayı yavaşlattı.









İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile katıldı. Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz, söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Cengiz'in avukatı ise eksiklerin giderilmesini talep etti.







Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı'na yazı yazılarak Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.





Heyet, sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise Türkiye'de mükerrer cezalandırılmalarını engellemek için karar örneğinin gönderilmesine de hükmetti.





Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, 24 Şubat'a ertelendi.





Hatice Cengiz, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.