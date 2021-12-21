Erdoğan'ın tehlikeli oyunu için Özal yıllar önce uyarmış

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni mevduat sistemi ana gündem haline gelmişken, 1989 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın 'Dövize Çevrilebilir Mevduat' hakkında söyledikleri ortaya çıktı.







Özal, 'bilgisizliğin vesikası' olarak tanımladığı sistemin ağır bilançosunu "84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına herkese 1 milyon TL para ödeyebilirdik" şeklinde açıklayıp "İnşallah sonraki iktidarlar ders alır" temennisinde bulunmuştu.





Erdoğan'ın dün açıkladığı, bugün detaylarının yayınladığı kur korumalı mevduat sistemi, an itibarıyla ülkenin öncelikli gündemi. Vatandaşlar sistemin detaylarını öğrenmeye çalışırken, ekonomistler de değerlendirmelerini paylaşıyor.







Tüm bu gelişmelerin ardından bugün, sosyal medyada 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 'Dövize Çevrilebilir Mevduat'la (DÇM) ile ilgili yorumları gündeme geldi. Özal, 'bilgisizliğin vesikası' olarak tanımladığı sistemin, vatandaşın sırtına inanılmaz bir yük bindirdiğini ifade ediyor ve sistemi yürüten dönem hükümeti için de "Kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular" diyor.





"İNŞALLAH BU HATADAN DERS ALINIR"





Dönemin başbakanı Turgut Özal, Milliyet Gazetesi'nin 17 Eylül 1989 tarihli haberinde uygulamayı ve ağır bilançosunu şöyle anlatıyor:





"İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak, gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz. 84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına herkese 1 milyon TL para ödeyebilirdik. 9 bin ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4 bin km otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. İşte geçmişin hatalarının bir topluma ne kadara mal olduğunun basit bir bilançosu budur. 1970li yıllarda o zaman kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi."

"BÜTÜN YÜKÜ VATANDAŞA YIKTILAR, BU BORCU SİZ ÖDEDİNİZ"





Özal, söz konusu haberde ayrıca 84-89 arası yaşanan enflasyon-emisyonun ortalama yüzde 50'sinin DÇM ödemeleri yüzünden yaratıldığını söylüyor. Özal, DÇM'lerin yükünün yıllarca halka yüklendiğini vurgulayarak "Benim memurum, işçim, esnafım diyenler, DÇM'nin yükünü vatandaşın sırtına yıktılar, orta direğin sırtına yıktılar. Bu borcu siz ödediniz" ifadelerinde bulunuyor.