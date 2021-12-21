İzmir'de katliam iddiası: Suriyeli üç genç yakılarak öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, üç Suriyeli genç işçinin, İzmir'de üzerilerine benzin dökülerek yakıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Güzelbahçe ilçesinde üç Suriyeli işçi, bir saldırgan tarafından gece uyku halindeyken üzerilerine benzin dökülerek yakıldı.







Gözlemevi olayla ilgili araştırmasının sonucunu henüz yayınlamazken, hayatını kaybeden 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı.





Nupel Haber Ajansı, 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayda, saldırganla Suriyeli gençler arasında herhangi husumet bulunmadığı, olayın ırkçı bir saldırı olduğunun ifade edildiğini aktardı.





Suriyeli gençlerin 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish olduğu öğrenildi.





İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi de olayı doğruladı. İHD'nin açıklamasında şöyle denildi: "16 Kasım'da İzmir Güzelbahçe'de 3 Suriyeli Mülteci gencin benzinle yakılarak hayatını kaybettiği duyumunu aldık. Mülteci dernekleri ve hak örgütleriyle beraber yaptığımız ilk araştırmalarda şunlar tespit edildi:





Olay 16 Kasım'da gerçekleşmiş. Bir şahsın 3 Suriyeli mülteciyi önce benzinle yakmış ardından aynı şahıs iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bıçaklayarak öldürmüş. Aileler karakola çağrılmış ve susmaları için uyarılmışlar. İnsan Hakları Derneği olarak sürecin takipçisi olacağız."







