Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyorlar /07 Ağustos 2021 19:08

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyorlar

Türkiye'de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği uçak olarak bilinen Boeing 747, ABD'de yangın söndürmek için kullanılıyor.

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Boeing 747 tipi dört motorlu dev uçak, bir ABD firması olan Globus tarafından 10 milyon dolar harcanarak, yangın söndürme uçağı haline dönüştürüldü.


Bu uçak, her defasında 75 bin litre (75 ton) su taşıyor ve beş büyük yangın söndürme uçağının yangın bölgesine boşalttığı suyu, bir seferde boşaltabiliyor. Günde dört sefer yapan uçak, ABD'li firmadan günlüğü 100 bin dolara kiralanıyor.


DEV YANGINLARI BİTİRDİ

Uçak, şu ana kadar Kaliforniya, Şili ve İsrail'deki büyük orman yangınları ile Amazon Ormanları'nda çıkan yangınları söndürmede kullanıldı.

Çok etkili olan uçakla bu dev yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Boeing 747 tipi dev uçağın yangın uçağı haline getirilmesi ise hiç de uzun sürmüyor.


Uçak, şu anda dünyanın her yerinde görev yapabilecek halde ve şimdi Bolivya'daki Santa Cruz havaalanında Amazon Orman yangınlarına müdahale ediyor. Dev uçak, çeşitli ülkelerin başkanları tarafından kullanıldığı için, “Uçan saray” olarak biliniyor.
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