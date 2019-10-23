Erken seçim ihtimalini unutmayın!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 11’i büyükşehir belediyesi olmak üzere 250’yi aşkın belediyede yönetimi kazanan ve yüzde 31 oy oranına ulaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Erdoğan'ın muhtemel erken seçim kararına karşı hazırlık yapıyor.





MİLLETVEKİLLERİNE "SAHADA OLSUN" TALİMATI





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mahalli idareler seçimlerinin akabinde kurmaylarına “Bölge ve il ziyaretleri yaparak seçmene kendinizi unutturmayın.” talimatı vermişti.





Kılıçdaroğlu, 2020 Yılı Bütçe Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin yeniden sahaya inmesini istedi.





MYK ÜYELERİNE ERKEN SEÇİM İHTİMALİNİ HATIRLATTI





Önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bölgesel ve yerel gündemi değerlendiren CHP lideri, erken seçim ihtimalinin sürdüğünü ifade etti.





Şu ana kadar 24 şehirde gerçekleştirilen bölge ziyaretlerinin CHP ile bugüne kadar hiç ilişki kurmayan seçmeni etkilediğini dile getirdiği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda, “Bütçe bittikten sonra arkadaşlarımız bölge ziyaretlerine 'süratle' dönmeli.” dediği öğrenildi.





‘DÜZENLİ OLARAK SÜRSÜN’





CHP milletvekilleri, 31 Mart’ın ardından Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat'ı ziyaret ederek çeşitli tespitlerde bulundu.





Ziyaretlerin akabinde Kılıçdaroğlu’na illerde yaşanan ortak sorunlara yönelik raporlar sunan milletvekilleri, bu illere birer kez daha ziyaret yapılmasının CHP’nin oy oranına olumlu yönde etki edeceğini bildirdi.





Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında bu tespitin de altını çizerek hem var olan oyların korunması hem de oyların arttırılması için bu ziyaretlerin düzenli olarak sürmesini istedi.