"Erken seçim yok, noktalı virgül değil nokta koyuyorum"

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, muhalefet partilerinin bir süredir getirdiği erken seçim çağrılarına bir kez daha cevap verdi. Net cümleler kuran Erdoğan "Erken seçim falan yok, nokta koyuyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın grup toplantısında öne çıkan açıklamalarından bazı bölümler şöyle:







"Ekonomiye yönelik tehditler savruldu, sinsi planlar kuruldu, gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı. Ancak biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundan hiç sapmadık.







SEÇİM 2023 HAZRAN’DA YAPILACAK





Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle birlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Çıkmış biri hastanede sus diyorlar ya onu gösteriyor. Öyle parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ne diyor, şu hale bak aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı’ndan Devlet Bey bu iş Haziran 2023’te olacak diyor ben de aynısını söylüyorum. Hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.





EKONOMİK PROGRAM AMACINA ULAŞTI







Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomi dediğiniz dinamik alan sürekli bir değişim içindedir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.





BUNLARIN BEYİNLERİ SULANMIŞ





Bazılarının mutlu olmadığını görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Ama ülkenin hayrına bir gelişme yaşandığında bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek.





BDDK YARGI YOLUNU AÇTI





Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ilgili olmayan seviyeye yükselmesini teşvik etmektir. Şu anda BDDK yargı yolunu açtı.Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası’nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yürürsünüz. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.