Samanyolu Haber /Dünya / Ermeni ve Azeri liderlerden tarihi buluşma /16 Şubat 2020 11:46

Ermeni ve Azeri liderlerden tarihi buluşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır. BM'nin Ermenistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği yönünde 4 kararı var," derken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sorunun barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen bir panelde Dağlık Karabağ konusunu tartıştı.Bu panelle, tarihte ilk kez bir Azerbaycan ve Ermenistan lideri kamuoyu önünde açık tartışma gerçekleştirdi.

ALİYEV: KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR

Aliyev konuşmasında Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün uluslararası toplum tarafından tanındığını hatırlattı. Bugün Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin Ermenistan’ın işgali altında bulunduğunu ve 1 milyondan fazla Azerbaycanlının topraklarını terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yapıldığını belirtti.

Aliyev, Hocalı’da 613 sivilin katledildiğini söyledi “Uluslararası hukuk açısından bakarsak Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler’in Ermenistan ordusunun işgale son vermesi gerektiği yönünde 4 kararı var. Bu kararlar uygulanmadı. Çözüm, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temel alınarak elde edilmelidir.” diye konuştu.

Dağlık Karabağ sorununun aşamalı olarak çözülmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Ermeniler her zaman ‘milletlerin kendi mukadderatını belirleme’ ilkesinden bahsediyor. Ermeni halkı kendi mukadderatını belirledi. Onların bir devleti var. Kendi mukadderatlarını ikinci kez belirlemek istiyorlarsa bunun için başka yer bulmalarını öneriyorum, Azerbaycan’ı değil” değerlendirmesinde bulundu.

PAŞİNYAN: KARABAĞ’DA ERMENİSTAN ORDUSU YOK

Paşinyan ise Hocalı’da katliam yaşanmadığını belirtti. Sorunun barış yoluyla çözülmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ordusunun değil, Karabağ Ermenilerinin silahlı güçlerinin bulunduğunu ifade etti fakat daha sonra kendi oğlunun da Karabağ’da, cephe hattında askerlik yaptığını söyledi.
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