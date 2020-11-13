Ermenistan'dan Minsk Grubu'na çağrı

Anlaşma kapsamında iki bine yakın Rus barış gücü askerinin bölgeye konuşlandırılmaya başlaması üzerine Ermenistan, bölgenin gelecekteki statüsünün netleştirilmesi için uluslararası müzakere yapılmasını talep etti.







Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan statünün acilen belirlenmesinin gerekli olduğunu belirterek, bu konuda yetkinin Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı Minsk Grubu'nda olduğunu söyledi.





Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmada bölgenin statüsüyle ilgili bir madde yer almıyor.





Rusya, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunun, Ermeni ve Azeri mültecilerin bölgeye geri dönmesi sonrasında etnik ve mezhepsel durum da hesaba katılarak ele alınması gerektiğini vurgulamıştı.





Rusya’nın bölgeye asker konuşlandırması Moskova'nın bölgedeki nüfuzunu genişletmesi olarak değerlendiriliyor.





Batılı ülkeler ise Dağlık Karabağ ihtilafının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu tarafından müzakere edilerek çözüme kavuşturulmasını destekliyor.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden Perşembe akşamı yapılan açıklamada Dağlık Karabağ’da bütün taraflar için “kalıcı, adil ve kabul edilebilir” siyasi bir çözüm bulunması için Fransa’nın yardıma hazır olduğu belirtildi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada, Minsk Grubu'nun diğer eş başkanları olan Fransa ve ABD'den yetkililerin Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere "yakın zamanda" Moskova'ya geleceğini duyurmuştu.





Anlaşma sonrası Türkiye ile Rusya da karşı karşıya geldi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücü birlikleri gönderilmeyeceğini belirterek "Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi yürüteceğini" söylemişti.





Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise aynı gün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını" açıklamıştı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bakü'de yaptığı açıklamada "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık" diyerek merkezin çalışma detaylarının Cuma günü Rusya'dan Ankara'ya gelecek heyetle ele alınacağını kaydetmişti.





Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada Türkiye'nin barış gücü ya da gözlem misyonuna dahil olacağına dair bir madde yer almıyor.





Anlaşmanın imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış gücüne Türkiye'nin de dahil olacağını söylemiş, ancak Kremlin'den yapılan açıklamalarda Türkiye'nin barış gücünde yer almadığı vurgulanmıştı.





Öte yandan Fransız ve ABD'li diplomatların Moskova'ya giderek Dağlık Karabağ'ın akıbeti hakkında görüşme yürütmesi bekleniyor.