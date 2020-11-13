Samanyolu Haber /Spor / İrfan Buz, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı /13 Kasım 2020 19:36

İrfan Buz, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz'u getirdi.

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Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, sekiz maçta topladığı 12 puanla Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor.Süper Lig'de teknik direktör değişimine giden takım sayısı 8. hafta sonunda beşe ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşme uygulamasının kaldırılması sonrası bu sezon 21 takımla oynanan ligde şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği kulüpleri teknik direktör değişimine gitti.

Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirildi. Hes Kablo Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın görevini son verilirken, Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ve Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrılırken, bu kulüpler henüz yeni teknik direktörlerini belirlemedi.
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