Samanyolu Haber /Spor / Ersun Yanal'dan gündemi değiştirecek çıkış /28 Ağustos 2021 08:27

Ersun Yanal'dan gündemi değiştirecek çıkış

Türk futbolunun yönetilme tarzını eleştiren Fraport-TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ettikleri maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, "Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele bir vizyon meselesi. "Ne idüğü belirsiz, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

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Türk futbolunun yönetim biçimini eleştiren Fraport-TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, "Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi" dedi.

Süper Lig’in 3'üncü haftasında Antalya’da oynan maçta Fraport-TAV Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederken Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu'na sert eleştiriler yöneltti.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye’de futbolun geldiği yerler belli. Batmayan, problem yaşamayan, finansal sorunu olmayan kulüp yok ki. Bunlar kulüplerin finansal konularda disiplinsizlik, takipsizlik, denetimsizlik, ne derseniz deyin birçok problem yaşanıyor." diye konuştu.

Maç sonunda kendisine hakaret edenlere de isyan eden Ersun Yanal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ne idüğü belirsiz, bilgisi olmayan fikri olan, sadece yıllardır biriktirdiğimiz öfke ve kini sporun içinde tutan ve bu kin, öfkeyle mağlubiyet veya galibiyete sevinmeden sonuca küfreden bu türlü bir kültürün artık bu ülkeden kalkması gerekiyor. Ne idüğü belirsiz bir adam sonuca kızıyor. Yok böyle bir şey. Bu takıma yazık etmeyin. Bu takımın geleceği bizim için çok önemli."

Ersun Yanal şunları kaydetti: "Kendi içimizde de gelecek vizyonu olmayan varsa bunu oturur konuşuruz. Ne olacak ilk defa ayrılmıyoruz ki, ilk defa gitmiyoruz. İlk defa bırakmıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararlarla birçok engeli aşmamıza da engel oldu. Çünkü tabanın kararlarını da uygulamıyor. Futbolda alınan kararlarda kimse bizim fikrimizi sormuyor. Akşam Fatih Hoca bağırıyor. Bugün ben bir şeyler söyledim. Olursa bakacağız. Türk futbolu bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemeli. Bugün mesele Ersun Yanal meselesi değil, mesele takım meselesi, oyuncu meselesi değil, mesele zihniyet, anlayış, felsefe, bir vizyon meselesi. Gelmeyen kardeşim bu tür insanlar burada bulunmayın. Yenmenin de bir adaleti, ruhu olmalı, bedeli olmalı. Bu ne ya. Vahşice yenmenin bedeli yok."
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