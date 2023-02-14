Suriye devlet başkanlığından yapılan açıklamada, Esad'ın ülkenin altyapısının yeniden kurulması için uluslararası yardımların hayati önemde olduğunu vurguladığı belirtildi.



On yılı aşan iç savaş sırasında batı ile ilişkileri sıfır düzeyine inen Şam yönetimi ülkenin içinde olduğu sıkıntıların sorumlusu olarak 2011'de sivil ayaklanmayla başlayan sonrasında iç savaşa dönüşen krizde Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları gösteriyordu.



Yaptırımlara rağmen BM aracılığı ile ülkeye uluslararası yardımlar ulaştırılmaya devam etti.



Deprem'den etkilenen Halep şehrine geçmeden önce Griffiths, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ile de bir araya geldi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken sadece Halep'te 200 binden fazla kişi evsiz kaldı.



Ülkedeki iç savaş ve depremlerin hem Şam yönetiminin hem de muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri etkilemesi nedeniyle kurtarma faaliyetleri ve yardımların ulaştırılması daha da zorlaşıyor.



Deprem öncesinde muhaliflerin kontrolünde olan ve 4 milyondan fazla kişinin yaşadığı bölgeye yardımların neredeyse tamamı Türkiye üzerinden Cilvegözü sınır kapısından iletiliyordu.



Deprem sonrası bu kapıdan geçişler durdurulsa da kısa sürede tekrar başlatıldı ama yardımların daha hızlı taşınabilmesi için daha fazla kapının açılması çağrıları arttı.