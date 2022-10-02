Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakandan 'af' çıkışı: Terör suçlarını kapsamayan af aldatmacadır /02 Ekim 2022 13:22

Eski bakandan 'af' çıkışı: Terör suçlarını kapsamayan af aldatmacadır

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, terör suçlarını kapsamayan affın aldatmaca olacağını söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarını kapsamayan bir affa yeşil ışık yakmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, AKP'li eski Bakan Ertuğrul Günay'dan dikkat çeken bir itiraz geldi. Günay terör suçlarını da kapsamayan affın bir aldatmaca olacağını vurguladı. 

Ertuğrul Günay, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Değerli dostum #OsmanKavala tutukevinde 5. doğum gününü yaşıyor. Onun gibi nice insan var, avukat, öğretmen, yazar, politikacı, silahla, şiddetle ilgileri yok; ama terör suçlusu sayılıyorlar. Muhalif duruşları cezalandırılıyor. Onları kapsamayan af, af değil aldatmacadır.” ifadelerini kullandı.


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