Eski bakandan 'af' çıkışı: Terör suçlarını kapsamayan af aldatmacadır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarını kapsamayan bir affa yeşil ışık yakmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, AKP'li eski Bakan Ertuğrul Günay'dan dikkat çeken bir itiraz geldi. Günay terör suçlarını da kapsamayan affın bir aldatmaca olacağını vurguladı.





Ertuğrul Günay, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Değerli dostum #OsmanKavala tutukevinde 5. doğum gününü yaşıyor. Onun gibi nice insan var, avukat, öğretmen, yazar, politikacı, silahla, şiddetle ilgileri yok; ama terör suçlusu sayılıyorlar. Muhalif duruşları cezalandırılıyor. Onları kapsamayan af, af değil aldatmacadır.” ifadelerini kullandı.









