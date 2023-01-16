Samanyolu Haber /Dünya / Eski milletvekili vurularak öldürüldü /16 Ocak 2023 17:27

Eski milletvekili vurularak öldürüldü

Afganistan'da eski milletvekili Mursal Nabizada ve koruması başkent Kabil'deki evinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü.

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Nabizada, Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinin ardından Kabil'de kalan az sayıdaki kadın parlamenter arasındaydı.

Taliban'ın yönetime gelmesinden bu yana kentte ilk kez önceki yönetimden bir milletvekili öldürüldü.

Yerel polis şefi Molvi Hamidullah Khalid, Nabizada ve korumasının cumartesi günü saat 03:00 sularında aynı odada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıda kardeşinin ve ikinci bir güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydeden Khalid, üçüncü bir güvenlik görevlisinin ise olay yerinden para ve mücevherlerle kaçtığını bildirdi.

Nabizada, ofis olarak kullandığı evinin birinci katında öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Halkın temsilcisi ve hizmetkarı"

Afganistan'nın eski hükümetinde Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı olan Abdullah Abdullah, Nabizada'yı "halkın temsilcisi ve hizmetkarı" olarak tanımladı. Eski Kandahar milletvekili Malalai Ishaqzai taziye mesajı paylaştı.

2019 yılında Kabil'den milletvekili seçilen Nabizada, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesine kadar görevde kaldı.

Parlamento savunma komisyonu üyeliği de yapan Nabizada, özel bir sivil toplum grubu olan İnsan Kaynakları Geliştirme ve Araştırma Enstitüsü'nde çalıştı.
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