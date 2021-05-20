'Türkiye'de adalet ve hukuk yok'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'deki mafya ve siyaset bağlantılarını anlattığı videolar toplumun her kesiminde büyük yankı yaratıyor. Her ne kadar hükümet yanlısı medya bu videoları görmezden gelse de ortaya atılan iddialar oldukça vahim bir manzara sergiliyor.





Peker'in açıklamalarının hedefinde kendisine Türkiye'den kaçması için yardım ettiğini öne sürdüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Soylu konusunda suskunluğunu korurken muhalefet Meclis'te Soylu ile ilgili soruşturma başlatılmasını istiyor.





Konuyla ilgili DW Türkçe'ye açıklamalarda bulunan eski TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun başkanı ve kapatılan Refah Parti'nin milletvekili Mehmet Elkatmış, bugün yaşananları "Türkiye'de adalet yok. Kaos yaratılıyor" diye değerlendirdi.





İddiaların hala devam ettiğini belirten Elkatmış, "Türkiye'de biten bir şey var: Hukuk, adalet. Hukuk yok, yargı yok. Memlekette bugün bunların yaşanmasının en temel nedeni hukukun olmayışıdır. Yargı etkin bir şekilde görevini yapmıyor. Siyasette didişme almış başını gidiyor. Ben böylesini görmedim. Ortalık toz-duman olmuş. Siyasette bırakın saygıyı, sevgiyi tahammül kalmamış. Oysa ki adalet mülkün temelidir" açıklamasını yaptı.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde savcıların bir bakan için soruşturma başlatma yetkisi olmadığının belirtilmesi üzerine ise Elkatmış, savcı ve hakimlerin oturdukları koltuğun sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini aktardı. Mehmet Elkatmış her durumda devreye giren savcıların bu iddialar karşısında devreye girmesi gerektiğini belirtti.





Süleyman Soylu'nun istifa etmesi veya görevden alınması gerekip gerekmediği yönündeki soruya ise Mehmet Elkatmış, "Demokratik ülkelere bakalım, neler oluyor, ne yapılıyor? Demokrasinin gereği neyse o yapılmalı. İlgili kişiler bunu görsün, buna baksın" cevabını verdi.





Türkiye'nin geçmişten ders çıkarmadığını aktaran Elkatmış, ülkede adaletin olmadığını söyleyip, "Ortaya bir kirli ilişkiler ağı dökülmüşse bunun araştırılması, soruşturulması elzemdir. Adalet içinde, hukuk içinde araştırılması yapılmalıdır" dedi.