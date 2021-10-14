Eski TÜGVA yöneticisi Özsoy: ‘Önce beni sonra tüm sorumluları yargılayın’

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ordu, MİT, emniyet, yargı ve diğer kamu kurumlarına binlerce kişiyi yerleştirerek paralel devlet yapılanmasına gittiği ve devlete yerleştirilen bu kişilerle ilgili sicil listeleri tutmasına ilişkin TELE1’den Evren Özalkuş’a konuşan TÜGVA eski yöneticisi Tamer Özsoy, şunları kaydetti:





“Van’da yöneticilik yaptık. Çok şey gördüm. Onlardan korkmuyoruz. Korku iklimi yaşanmasını istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım.







TÜGVA’da bir sistem vardı. Bu sisteme üyeler kaydediliyordu. TÜGVA istediği kişinin bilgilerini alıyordu. Bir kayıt tutuluyor. Bunların araştırılması lazım.







Ortaya çıkan belgeler buzdağının yüzde biri sadece. Devamı çıktığında ‘Bu da mı olmuş’ diyeceğiz.







Asıl büyük problem olan şu, bu tahsis edilen binada yetiştirilen gençlere ne vaatlerde bulunuldu? Burası daha önemli bence.







Öğrencilerin orada bulunma sebebi mezun olduklarında kolayca iş bulabilmek.







Yarın öbür gün gidecekleri zaman yargılanmamaları için oluşan bir yapıdır. Çok açıkça konuştum. Bundan sonrası gazetecilere ve Türk yargısına düşüyor”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) sızan belgelerde devlet içinde paralel yapı kurdukları ortaya çıkmasının ardından itiraflar peş peşe gelmeye başladı. TÜGVA eski yöneticisi Tamer Özsoy, TELE1 canlı yayınına bağlanarak TÜGVA aracılığıyla kamuya yapılan atmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özsoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım” diye konuştu.