Esnaf pes etti: Covid-19’a değil elektrik faturasına yenildik

Türkiye’de elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları başta olmak üzere tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı esnafın da belini büktü. Pandemi sürecinde zor günler geçiren, elektrikte ‘kademeli tarife’ uygulamasıyla faturaları katlanan esnaf, artık kepenk kapatmaya başladı.







İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kafe işleten Muhammet Yılmaz ve Dilek Korkmaz, 14 günlük elektrik faturası bin 719 lira gelince kafelerini kapatma kararı aldı. Çift, işlettikleri kafenin camına “Kovid-19’a değil elektrik faturasına yenildik yazısı astı.





“DÖRT DOLABIMIZ VAR, İKİSİNİN FİŞİNİ ÇEKTİK”

Pandemi sürecinde yeterli destek alamadıklarını söyleyen Muhammet Yılmaz, şöyle konuştu:





“Pandemide işletmemiz bir yıl kapalı kaldı, sadece paket servis ile götürmeye çalıştık. Bu süreçte sadece 3 bin lira hibe, 500’er lira da 3 kez olmak üzere toplam 4 bin 500 lira destek aldık. Bu destek hiçbir şeye yetmedi. Atlatmaya çalıştık ama olmadı. En son böyle bir fatura ile karşılaşınca devretme kararı aldık. 14 günlük fatura tutarı bin 719 lira 70 kuruş geldi. Bu fatura bizi dükkanı kapatmaya sevk etti. 4 dolabımız var, ikisinin fişini çektik. Klimayı hiç çalıştırmadık ama yine de böyle bir fatura geldi, biz de kapatma kararı aldık.”





“SENE SONUNA KADAR BELKİ DE ESNAFLARIN YARISI KAPATIR”

Sadece elektrik faturasının değil tüm girdi maliyetlerinin arttığını dile getiren Yılmaz, “Elektrik, maliyetlerin en büyüğü. Yüzde 150 zam nedir, kim karşılayabilir bunu? Kontrol lazım. Destek çıkılması lazım. Kimse bizim halimizi görmüyor. Birçok arkadaşımız var. Elektrikçi arkadaş var, tek çubuk soba yakıyor, bir de lambası var. Bununla bile 720 lira faturası gelmiş. Şimdi o da kara kara düşünüyor. Elektrik, kira, stopaj, vergi… Bunların hepsini üst üste koyunca kimsenin bu yükün altından kalkacağını düşünmüyorum. Bu sene sonuna kadar belki de ülkenin yarısı, esnaf olanlar kapatır” dedi.