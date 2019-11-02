Samanyolu Haber /Gündem / Et yemeyi bırakanlar nasıl beslenmeli? /02 Kasım 2019 12:56

Et yemeyi bırakanlar nasıl beslenmeli?

Hayatınızdan eti çıkarmak ya da yalnızca yediğiniz et miktarını azaltmak istiyorsanız bunun, sağlığınız açısından yaratabileceği zararlı etkilerini önlemek için sizin için paylaştığımız önerileri mutlaka dikkate alın. Peki, nasıl beslenmelisiniz?

SHABER3.COM

Beslenme uzmanları, dengeli bir diyette tüm besinlerin etkili bir şekilde bulunması gerektiğini söylerler. Bir başka deyişle en sağlıklı beslenme şekli çeşitli farklı gıdaların uygun ve tavsiye edilen miktarlarda tüketilmesidir. Herhangi bir yiyeceği (örneğin eti) hayatınızdan çıkarmaya karar verirseniz, sonunda vücudunuzun zarar görmemesi için bazı anahtar noktaları göz önünde bulundurmalısınız.

Mutlaka uzmanından yardım alarak işe başlayın

En iyisi bir profesyonelin de yardımıyla beslenme programınızı günden güne kademeli olarak değiştirmenizdir. Kaliteli bir beslenme uzmanı, bu süreçte size rehberlik edecek ve sizi yalnız bırakmayacaktır.

Et yemeyi bırakmak isteyenler diğer protein kaynaklarını tüketmeliler

Öncelikle diğer yiyeceklerden protein almanız gerektiğini unutmamanız önemlidir. Örneğin vegan değilseniz yumurta, diğer hayvansal gıdaların yerine geçebilen harika bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır. En çok tavsiye edilen miktar, haftada 4 yumurta veya günde 2 yumurta beyazıdır. Eğer imkanınız varsa düzgün koşullarda yetişmiş tavuklardan gelen organik yumurtaları seçmeniz her zaman en iyisidir. Yumurtanın dışında size iyi protein sağlayabilecek pek çok yiyecek vardır. Ancak yine de bireysel beslenme ihtiyaçlarınıza göre size uygun bir diyet hazırlaması için bir uzmanı ziyaret etmelisiniz.
Yüksek miktarda protein içeren bazı seçenekler şunlardır:

Sebzeler (soya fasulyesi, edamame, brokoli, kuşkonmaz, mung fasulyesi ve Brüksel lahanası)Kuru yemişler (badem, fıstık, ceviz, kaju, fındık)Buğdaygil (yulaf, kinoa, teff, yabani pirinç, esmer buğday, darı, süpürge darısı) Tohumlu gıdalar (kabak çekirdekleri, susam çekirdekleri, kendir otu tohumları, ayçiçeği çekirdekleri ve chia tohumları) Baklagiller (mercimek, yer fıstığı, bezelye, nohut, barbunya, kırmızı barbunya, siyah fasulye ve küçük beyaz fasulye)

Süt ürünlerini aşırı tüketmekten kaçının

Eğer vegan değilseniz, süt ürünlerinde aşırıya kaçmak iyi bir fikir değildir. Bunun sebebi çok fazla süt ürünü tüketmenin kolesterol seviyenizi artırabilecek olmasıdır. Ayrıca bu alışkanlık sindirim sorunlarına da neden olabilir. Yulaf sütü, badem sütü, hindistan cevizi sütü ve pirinç sütü eti bırakanlar veya vegan olmak isteyenler için çok sağlıklı değişimler olabilir.



Yeterli miktarda B12 aldığınızdan emin olun

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, suda çözülebilen bir vitamindir. Kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasında, hücre metabolizmasında, sinir fonksiyonlarında ve DNA kopyalamasında önemli rol oynar. Et yemeyi tamamen bırakmaya karar verdiyseniz, vücudunuz yıllarca yetecek miktarda B12 vitamini depolayabiliyor olsa da bu vitaminin eksikliğini yaşama ihtimaliniz yüksektir.Bu nedenle B12 seviyenizi sık sık kontrol ettirmeniz ve yumurta, süt ürünleri ve spirulina gibi size yeterince B12 sağlayabilecek yiyecekleri tüketmeniz önemlidir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Et yemeyi bırakanlar nasıl beslenmeli? Sonraki Haber >>

"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Hırsızlar baltayı taşa vurdu

Gece karayolunda büyük sürpriz

Gece karayolunda büyük sürpriz

Bisikletliye şok !

Bisikletliye şok !

KHK bir faciadır, özür diliyorum

KHK bir faciadır, özür diliyorum

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Erdoğan'ın o sözlerine öyle bir cevap verdi ki...

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Yurtları yıkılan cemaat mensupları: Ne istiyorsunuz bizden!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

Polis memuru kaçan sürücüyü böyle durdurdu!

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak

ABD'de Demokratların başkan aday adayı: Erdoğan IŞİD'i destekleyen megalomanyak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:13