Et yemeyi bırakanlar nasıl beslenmeli?

Beslenme uzmanları, dengeli bir diyette tüm besinlerin etkili bir şekilde bulunması gerektiğini söylerler. Bir başka deyişle en sağlıklı beslenme şekli çeşitli farklı gıdaların uygun ve tavsiye edilen miktarlarda tüketilmesidir. Herhangi bir yiyeceği (örneğin eti) hayatınızdan çıkarmaya karar verirseniz, sonunda vücudunuzun zarar görmemesi için bazı anahtar noktaları göz önünde bulundurmalısınız.





Mutlaka uzmanından yardım alarak işe başlayın





En iyisi bir profesyonelin de yardımıyla beslenme programınızı günden güne kademeli olarak değiştirmenizdir. Kaliteli bir beslenme uzmanı, bu süreçte size rehberlik edecek ve sizi yalnız bırakmayacaktır.





Et yemeyi bırakmak isteyenler diğer protein kaynaklarını tüketmeliler





Öncelikle diğer yiyeceklerden protein almanız gerektiğini unutmamanız önemlidir. Örneğin vegan değilseniz yumurta, diğer hayvansal gıdaların yerine geçebilen harika bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır. En çok tavsiye edilen miktar, haftada 4 yumurta veya günde 2 yumurta beyazıdır. Eğer imkanınız varsa düzgün koşullarda yetişmiş tavuklardan gelen organik yumurtaları seçmeniz her zaman en iyisidir. Yumurtanın dışında size iyi protein sağlayabilecek pek çok yiyecek vardır. Ancak yine de bireysel beslenme ihtiyaçlarınıza göre size uygun bir diyet hazırlaması için bir uzmanı ziyaret etmelisiniz.

Yüksek miktarda protein içeren bazı seçenekler şunlardır:





Sebzeler (soya fasulyesi, edamame, brokoli, kuşkonmaz, mung fasulyesi ve Brüksel lahanası)Kuru yemişler (badem, fıstık, ceviz, kaju, fındık)Buğdaygil (yulaf, kinoa, teff, yabani pirinç, esmer buğday, darı, süpürge darısı) Tohumlu gıdalar (kabak çekirdekleri, susam çekirdekleri, kendir otu tohumları, ayçiçeği çekirdekleri ve chia tohumları) Baklagiller (mercimek, yer fıstığı, bezelye, nohut, barbunya, kırmızı barbunya, siyah fasulye ve küçük beyaz fasulye)





Süt ürünlerini aşırı tüketmekten kaçının





Eğer vegan değilseniz, süt ürünlerinde aşırıya kaçmak iyi bir fikir değildir. Bunun sebebi çok fazla süt ürünü tüketmenin kolesterol seviyenizi artırabilecek olmasıdır. Ayrıca bu alışkanlık sindirim sorunlarına da neden olabilir. Yulaf sütü, badem sütü, hindistan cevizi sütü ve pirinç sütü eti bırakanlar veya vegan olmak isteyenler için çok sağlıklı değişimler olabilir.













Yeterli miktarda B12 aldığınızdan emin olun





Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, suda çözülebilen bir vitamindir. Kırmızı kan hücrelerinin oluşturulmasında, hücre metabolizmasında, sinir fonksiyonlarında ve DNA kopyalamasında önemli rol oynar. Et yemeyi tamamen bırakmaya karar verdiyseniz, vücudunuz yıllarca yetecek miktarda B12 vitamini depolayabiliyor olsa da bu vitaminin eksikliğini yaşama ihtimaliniz yüksektir.Bu nedenle B12 seviyenizi sık sık kontrol ettirmeniz ve yumurta, süt ürünleri ve spirulina gibi size yeterince B12 sağlayabilecek yiyecekleri tüketmeniz önemlidir.