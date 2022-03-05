EURO 2028 için iddia: ‘Türkiye ve Rusya çekildi, İngiltere ve İrlanda yapacak’

İngiliz basınından, 2028 Avrupa Şampiyonası için sürpriz bir iddia edildi. Turnuvayı düzenlemek isteyen Rusya ve Türkiye’nin geri çekilme planı nedeniyle, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’nin öne çıkan ülkeler arasında olduğu öğrenildi.





Türkiye’nin, 2016 ve 2024’te Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme talebi olumsuz sonuçlanırken, üçüncü kez reddedilme olasılığı nedeniyle 2028’e aday olmayı düşünmediği ifade edildi. Ukrayna savaşı nedeniyle sporda ambargoya uğrayan Rusya’nın da, bu nedenle aday olmayacağı düşünülüyor.





Turnuvayı düzenlemek için gerçekleştirilecek ihale süreci Eylül 2023’e ertelenecekti. Ancak UEFA, İngiltere ve İrlanda’nın turnuvaya ev sahibi olmak için talip olması halinde kararı daha erken açıklamayı planlıyor. İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti, geçen ay turnuva için teklif verme niyetlerini açıkladılar.





TÜRKİYE’NİN ŞARTI

EURO 2028’e ev sahibi olmak için son başvuru tarihi 23 Mart. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ile gerçekleştirdiği görüşmede, tek aday ülke olmaları halinde teklif vereceklerini bildirmişti. Ukrayna işgali sonrası Rusya’nın ekarte edilmesi, Türkiye’nin aday ülke olma ihtimalini arttırmıştı.





UEFA’NIN AKLI İNGİLTERE VE İRLANDA’DA

Ancak UEFA, geçen yıl resmi olmayan görüşmelerde, dolu stadyumlarda ve tutkulu taraftarların önünde finansal açıdan başarılı bir turnuva düzenleyebilecek risksiz ev sahibi arıyor. Bu nedenle İngiltere ve İrlanda’nın teklifine sıcak bakıyor.





EURO 2024’ün yapılacağı Almanya’da, geçtiğimiz yıl Covid pandemisi nedeniyle 700 milyon Sterlin değerinde zarar açıklandı.