Samanyolu Haber /Gündem / Euro bölgesinde enflasyon rekor tazeledi /29 Ekim 2021 17:35

Euro bölgesinde enflasyon rekor tazeledi

19 ülkeyi içeren euro bölgesinde Ekim 2020’de eksi seviyede olan yıllık tüketici enflasyonu, Ekim 2021’de yüzde 4,1’e ulaşarak beklentileri aştı ve rekor yineledi. Enerji fiyatlarının sürüklediği artış, Avrupa Merkez Bankası’nın 2022’de faiz artırabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

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Avrupa'da enflasyon artmaya devam ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Ekim 2020'de yüzde -0,3 olan euro bölgesi yıllık tüketici enflasyonunun ekimde tarihi zirve olan yüzde 4,1'e yükseldiği tahmin ediliyor. Geçen ay bu oran yüzde 3,4 idi.

Sözcü'nün haberine göre ekonomistlerin ortalama beklentisi, ekimde enflasyonun yüzde 3,7'ye yükseleceği yönündeydi.

Euro bölgesinde ilk kez 13 yıl önce enflasyon yüzde 4 seviyesini aşmış ve Temmuz 2008'de yüzde 4,1'e ulaşmıştı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YÜKSELTİYOR

Yıllık yüzde 23,5 artış gösteren enerji fiyatları, euro bölgesindeki enflasyon artışında etkili oldu.

Hizmetler enflasyonu bölgede yıllık yüzde 2,1'e yükselirken, gıda, alkol ve tütün ürünlerinin oluşturduğu sepetin enflasyonu yüzde 2 oldu.

Litvanya yüzde 8,2 ile bölgede en yüksek enflasyona sahip ülke olurken, Estonya yüzde 7,4'lük enflasyonla ikinci sırada yer aldı.

Bölgede en düşük enflasyona sahip ülke ise yüzde 1,4 ile Malta oldu.

Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyonun yüzde 4,6'ya yükseldiği belirtildi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Enflasyonun beklentileri aşması şu an 0 seviyesinde olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  2022'de faiz artışlarına başlayabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada yüksek enflasyon aşamasının beklenenden uzun süreceğine vurgu yapmıştı.

Enflasyondaki artışın büyük ölçüde petrol, gaz ve elektrik gibi enerji fiyatlarındaki yükseliş, ekonominin açılmasıyla artan talebin arzı geride bırakması ve tedarik sıkıntısından kaynaklandığına işaret eden Lagarde, söz konusu etkenlerin 2022’de hafiflemesini beklediklerini kaydetmişti.

Euro bölgesi, para birimi olarak euroyu kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Belçika, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'dan oluşuyor.
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