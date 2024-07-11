Euro'da yeni tarihi zirve

Euro/TL bugün gün içi işlemlerde tarihi zirvesini 35,86 TL'ye çıkardı. Euro kuru saat 11.00 itibariyle yüzde 0,6 primle 35,80 TL'den işlem gördü.
Kur dün 35,80 seviyesi ile rekor kırmıştı.
Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,083'den tamamlayan Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,084 seviyesinden işlem gördü.
DOLAR VE STERLİN
Aynı dakikalarda sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 42,47'den satıldı.
Öte yandan dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,90 seviyesinden işlem gördü. Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,86 seviyesinden tamamlamıştı.
Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 azalışla günü 105 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.