Euro'da yeni tarihi zirve

Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,083'den tamamlayan Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,084 seviyesinden işlem gördü.





Türk lirası dolar karşısında sınırlı hareketini sürdürürken Euro kurundaki yükseliş dikkat çekti.Euro/TL bugün gün içi işlemlerde tarihi zirvesini 35,86 TL'ye çıkardı. Euro kuru saat 11.00 itibariyle yüzde 0,6 primle 35,80 TL'den işlem gördü.Kur dün 35,80 seviyesi ile rekor kırmıştı.Aynı dakikalarda sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 42,47'den satıldı.Öte yandan dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,90 seviyesinden işlem gördü. Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,86 seviyesinden tamamlamıştı.Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2 azalışla günü 105 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.