Hangi ünlüler Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini istiyor?

Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Joe Biden'ın adaylığına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Siyasi çevrelerde başlayan tartışmalar Hollywood ve eğlence sektörüne de sıçradı. Sektörün önde gelen isimlerinden bazıları Biden'ın adaylıktan çekilme zamanının geldiğini düşünüyor.



Kasım ayında 82 yaşına girecek olan Biden'ın adaylığına ilişkin itirazlar, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile kozlarını paylaştığı ilk canlı yayındaki münazarada sergilediği zayıf performansın ardından başladı. Biden'ın, CNN kanalında yayınlanan 90 dakikalık program boyunca sıkça bocalaması ve duraksaması, 81 yaşındaki Başkan'ın artık aday olmak ve dört yıl daha görevde kalmak için zihinsel uygunluğa sahip olmadığı spekülasyonlarına yol açtı.



Biden'ın zayıf performansı, destekçilerinin birçoğunun, özellikle de düşük onay oranları ve kendisini yeni hüküm giymiş bir suçlu olan rakibinin gerisinde gösteren anketlerle, göreve uygunluğunu ve yeniden seçilme kapasitesini sorgulamasına neden oldu.



Bu haftanın başlarında bazı üst düzey Demokratlar, Biden'a mektup yazarak, adaylıktan çekilmesini istemişti. Buna ek olarak, Biden, bağışçılarının ve bazı ünlü isimlerin de desteğini kaybetti. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda ünlü isim Biden'ın yarıştan çekilmesini istedi.



ABD'li ünlü yazar Stephen King, Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyen ünlüler kervanına katılan son isim oldu. King bir önceki seçimlerde Biden'ı desteklemişti ancak şimdi Başkan'a kenara çekilmesi çağrısında bulundu.



"Joe Biden iyi bir başkan oldu ancak çok sevdiği Amerika'nın çıkarları için seçime girmeyeceğini açıklamasının zamanı geldi," diyen King'e, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk esprili bir paylaşımla yanıt vermekte gecikmedi: "Stephen King bile Trump'a oy veriyor!"



Biden'ın yarıştan çekilmesini talep edenler arasında talk show sunucusu Stephen Colbert da yer alıyor.



Colbert, canlı yayın münazarasından bu yana ilk Late Night programında, Biden'ın felaket performansını izlemenin "ömründen bir yıl götürdüğünü" söyledi.



Colbert programda ayrıca şunları söyledi: "(Biden'ın) yeterince iyi bir adam olduğuna inanıyorum. Ülkenin ihtiyaçlarını kendi egosunun ihtiyaçlarının önüne koyabilecek kadar iyi bir başkan. Ve bu ne kadar acı verici olursa olsun, liderliği daha genç bir (isme) devretmenin daha büyük bir iyilik olabilir."



Benzer şekilde, 'Harry ile Sally Tanışınca' filminin yönetmeni Rob Reiner da "Eğer hüküm giymiş bir suçlu (Trump) kazanırsa, demokrasimizi kaybederiz. Joe Biden, ABD'ye şeref, namus ve haysiyetle etkin bir şekilde hizmet etti. Joe Biden'ın gitme zamanı geldi," ifadelerini kullandı.



'Bowling for Columbine,' 'Fahrenheit 9/11' filmleri ile ünlenen Yönetmen Michael Moor ise MSNBC'de katıldığı bir programda, Demokrat Parti'yi Biden'ı seçim kampanyasına devam etmeye zorlamaları nedeniyle "yaşlı istismarı" yapmakla suçladı.



"Buradaki sorun, Demokrat Parti'nin ve aygıtın bir parçası olan kişilerin (Biden'ı) kalmaya zorladığı bir tür yaşlı istismarı olduğunu düşünüyorum," diyen Moore, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizi bilmem ama Biden'a yönelik eleştirilerime rağmen, bir hafta önceki tartışmayı izlemek yürek parçalayıcıydı. Oradakinin babanız olduğunu hayal edin. Düşünüyorum da, neden kimse bir şey yapmıyor? Neden bu durumda sahneye çıkmasına izin verdiler? Ona kim göz kulak oluyor? Şu anda ona kim bakıyor?"



Sektörüden yükselen bir başka ses de Lost'un ortak yaratıcısı Damon Lindelof'tan geldi.



Lindelof, Biden'ın yarıştan çekilmesi çağrısında bulunarak, Deadline için yazdığı konuk köşe yazısında "Biden gitmeli ve Demokratlar uyanmalı," dedi.



Lindelof, herkesi "listenin başında bir değişiklik olana kadar" Demokrat Parti'ye bağışlarını kesmeye çağırarak, "Bunu isimsiz olarak yazmıyorum çünkü etkili konumdaki diğer kişilerden de aynısını yapmalarını istiyorum. Söyleyeceklerimin bir önemi var mı bilmiyorum ama gözlerimin, kulaklarımın ve kalbimin bana ne söylediğini biliyorum. Direksiyon başında uyuyakalmışım ve artık uyanma vakti geldi," ifadelerini kullandı.



"Bir 'DEMbargo' öneriyorum. Çek yazılmayacak. ActBlue linkleri tıklanmayacak."



Demokrat Parti'ye yapılan bağışların boykot edilmesi çağrısı, Walt Disney'in büyük yeğeni ve uzun süredir Demokrat Parti'ye bağış yapan Disney varisi Abigail Disney tarafından da dile getirildi.



Aday değişikliği yapılmazsa Kasım ayında GOP'un kazanacağı uyarısında bulunan Abigail Disney, Biden adaylıktan çekilene kadar "partiye her türlü katkıyı durdurma niyetindeyim" dedi.



Demokratların en büyük bağışçılarından bir diğeri olan Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings ise The New York Times'a gönderdiği e-postada şunları söyledi: "Güçlü bir Demokrat liderin Trump'ı yenmesi ve bizi güvende ve müreffeh tutması için Biden'ın kenara çekilmesi gerekiyor."



Öte yandan, Biden tüm bu çağrılara ve boykotlara rağmen yeniden kazanabileceği konusunda ısrarını sürdürüyor.



Biden mektubunda, Demokratlara başkanlık yarışından çekilmeye niyeti olmadığını açıkça ifade ederek, "bu yarışta kalmaya ve Donald Trump'ı yenmeye" kararlı olduğunu bildirdi.



Kişisel antetli kağıda yazdığı mektupta Biden, parti için ideal aday ve "2024'te Trump'ı yenme şansı en yüksek kişi" olduğuna dair Demokratlara güvence vermeye çalıştı.



Başkanlığa uygunluğuna ilişkin artan endişeleri kabul eden Biden, "bunlara kör olmadığını" ve başkan adayının taşıdığı sorumlulukları ve yükleri "herkesten daha iyi" bildiğini vurguladı.



Biden ayrıca, daha önce kendisini doğru aday olarak gören Demokrat seçmenlerin kararını görmezden gelmeyeceğini de söyledi.



Biden'ın fırtınayı atlatıp atlatamayacağı, ünlü destekçilerinin oyları ne ölçüde belirleyeceği ve Kasım'daki başkanlık seçimleri için destekçilerini bir kez daha bir araya getirip getiremeyeceğini zaman gösterecek.



Ancak Biden, eğlence sektöründeki önemli seslerin ve bağışçıların önemli desteğini kaybetmeyi sürdürürse, halkın önemli bir kesiminin Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceği yönündeki endişeleri de devam edecek.