Samanyolu Haber /Gündem / Evdeki en kirli nesne bulaşık süngeri olabilir mi? /16 Mart 2021 13:56

Evdeki en kirli nesne bulaşık süngeri olabilir mi?

Temizlik denince akla ilk gelen nesnelerden biri olan bulaşık süngerleri, aslında evdeki en kirli nesneler olabilir.

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ABD Ulusal Hıfzıssıhha Vakfı’nın 2011 yılında yaptığı bir araştırmada 22 aileden, cep telefonları ve evcil hayvan eşyaları gibi evlerde her gün kullanılan 30 nesneden sürüntü alması istenmiş ve en fazla koliform bakterisinin hangi nesnelerde gizlendiğine bakılmış (koliform bakteriler, gıda zehirlenmesine sebep olan E. coli’yi de içinde barındıran bir bakteri familyası).

Alınan numuneler inceledikten sonra, en fazla bakterinin mutfak süngerleri ile bezlerinde bulunduğu ve bunların yüzde 75’inin koliform bakterisi içerdiği keşfedilmiş. Koliform bakterilerinin en fazla bulunduğu diğer nesneler arasında ise mutfak lavaboları (yüzde 45), mutfak tezgahı (yüzde 32), kesme tahtası (yüzde 18), diş fırçası tutacağı (yüzde 27) ve banyodaki musluk kolları (yüzde 9) yer alıyor.

Bulaşık süngerleri ve mutfak bezleri, mikropların üremesi için en ideal koşulları (sıcaklık, nem, besin) sağlıyor. Bulaşık süngerlerini mikrodalga fırına koyarak veya kaynatarak temizleyebileceğinize yönelik yaygın bir inanış bulunuyor.

Ancak 2017 yılında Nature bülteninde yayımlanan bir çalışmada, mikrodalga fırına konarak veya kaynatılarak düzenli olarak “temizlenen” süngerlerde daha fazla zararlı mikrobun bulunduğu keşfedilmiş. Bu şekilde temizleme yapmak mikropları yok ediyor fakat hepsini değil.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, süngerleri temizlemenin aslında tehlikeli ve dirençli bakterilerin sayısını artırdığını ve sonrasında bunların daha hızlı çoğaldığını söylüyor. Bu yüzden mikropları temizlemek yerine, aslında en kötü mikropların gelişmesine yardımcı oluyorsunuz.

Ortalama bir bulaşık süngerinde, santimetreküp başına 5×10¹° taneden fazla bakteri bulunuyor. Bu sayı, genelde sadece dışkı örneklerinde görülüyor.

Bilim insanları, bulaşık süngerlerinin her hafta değiştirilmesini öneriyor.
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