Samanyolu Haber /Gündem / Evden çıkamadı, ekmeği drone getirdi /23 Mart 2020 12:55

Evden çıkamadı, ekmeği drone getirdi

Koronavirüs salgını hem müşterileri hem de esnafı yeni arayışlara yöneltti. Antalya'nı Serik ilçesinde market alışverişini drone ile yapanlar var.

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kurt kendisini ve ailesini virüsten korumak için dışarı çıkmadan alışverişini drone ile yapıyor.

"Evde kal" çağrısına destek olmak için drone kullanmaya karar verdiği belirten Hasan Kurt, "Ben bunu hobi amaçlı kullanıyorum. Marketten de alacağım malzemeleri drone ile taşıyayım diye böyle bir fikir oluştu." dedi.

Market sahibi İbrahim Çetin, "Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız." şeklinde konuştu.
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