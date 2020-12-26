Samanyolu Haber /Gündem / Evladının ölümünü soran babaya hapis! /26 Aralık 2020 11:13

Evladının ölümünü soran babaya hapis!

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 840 Türk Lirası para cezası verildi.

SHABER3.COM

Kızı Rabia Naz’ı şüpheli bir ölümle kaybeden Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Şaban Vatan'a ‘Kamu görevlisine hakaret' suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Kararda, toplam 119.85 lira yargılama giderinin ve 4 bin 80 lira vekalet ücretinin de Vatan'dan tahsil edileceği belirtildi.

“ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞ KİMİN UMRUNDA”

Sosyal medya hesabından mahkeme kararının fotoğraflarını paylaşan Şaban Vatan, “Buyurun. Sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Evladının ölümünü soran babaya hapis! Sonraki Haber >>

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:37:36