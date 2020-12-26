Uyuşturucu kaçakçısının bir skandalı daha ortaya çıktı

Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 100 kilo eroinle yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz mahkemede verdiği ifadesinde, uyuşturucu sabıkası bulunan kardeşini suçlamıştı.





Siyasette ve bürokraside yer alan Yozgatlılarla her fırsatta fotoğraflar çektiren, bir bölümünün masraflarını karşılayıp yurtdışı gezilerine götüren Filiz’in başkanlığını yaptığı belirtilen Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’nun da sahte olduğu iddia edildi.

Yurtdışı görevi verilen zehir taciri Veysel Filiz AKP'ye yakın bir isim







Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, konfederasyon üyesi başkanlarla birlikte ortak açıklama yaptı. Yılmaz, “Veysel Filiz kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen olumsuzluklar nedeniyle 25 Şubat 2020 tarihinde konfederasyonumuzdan ihraç edilmiş olup, yurt içi ve yurt dışı federasyonlarımızda kendisinin her hangi bir görevi, yetkisi ve temsili bulunmamaktadır” dedi.

“RESMİ KAYIT YOK, İLİŞKİMİZ ŞUBAT’TA BİTTİ”





Konfederasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:





“Veysel Filiz’in ve sözde kurumunun Konfederasyon, Vakıf, Federasyon, Dernek ve Temsilciliklerimiz ile hiçbir bağı ya da ilişkisi bulunmadığı gibi ‘Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’ adında ne Avrupa’da ne de Türkiye’ de herhangi resmi bir kuruluş bulunmamaktadır. Sosyal medya hesapları dışında bir yeri ve adresi bulunmamaktadır. Sözde toplulukların kişisel çıkar ve menfaatler adına var olmaya çalıştıklarını bundan duyduğumuz kuşku ve rahatsızlığı daha önce de Şubat 2020 tarihinde de kamuoyu bildirisi ile duyurmuştuk."





Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, tepkisini ayrıca yerel basına “Yozgat isminin, kişilerin şahsi olumsuzlukları ile ilişkilendirilmesi hem Yozgat şehrinin marka değerine, hem de Yozgatlı olmaktan her şartta gurur duyan Dünya genelinde yaşayan kıymetli hemşerilerimize derinden zarar verdi” ifadeleriyle açıkladı.

