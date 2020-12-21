Hizmet gönüllülerini tehdit eden diplomat eroin kaçırırken yakalandı

Belçika’da Hizmet Hareketi gönüllülerine gizli hesaplardan tehditler savuran ve bunları Türkiye Büyükelçiliği binasından yaptığı Belçika polisince tespit edilen Veysel Filiz, ifadeye çağrıldıktan sonra apar topar görevden alınarak Brüksel’den Türkiye’ye çağrılmıştı.





Uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişi Türkiye'yi yurt dışında resmi görevli olarak temsil etti.





Halkweb'in ortaya çıkardığı skandalda bu kişinin geçmişi de ortaya döküldü. Tr724'te yer alan haberde Filiz'in Hizmet gönüllüleriyle ilgili özel bir misyon edindiği ifade edildi.





Türkiye’ye döndükten sonra yandaş medyada Gülen hareketiyle mücadele ettiği yönünde demeçler vermeye devam eden Veysel Filiz, 9 Aralık 2020'de Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yaparken Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durduruldu.





Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı aramada Filiz’in otomobilinin bagajında zulalanmış 100 kg eroin bulundu.

Veysel Filiz diplomat kimliği ile rahatça sınırdan geçebiliyordu







EROİNİN DEĞERİ 5 MİLYON EURO





Uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia eden Veysel Filiz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Yaklaşık 5 milyon euro (50 milyon TL) değerindeki uyuşturucu Avrupa’ya taşınırken yakalanmasına rağmen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı operasyonu gizledi.

Filiz çeşitli platformlarda Hizmet Hareketi gönüllülerine hakaret ediyordu.







VEYSEL FİLİZ’İN OĞLU DOĞRULADI





Veysel Filiz’in oğlu Fatih Filiz arabada eroin bulunması ve babasının tutuklanmasını doğruladı. Belemtürk Yayın Müdürü gazeteci Cihan Çöl’e konuşan oğul Filiz, babasına komplo kurulduğunu iddia etti.





Fatih Filiz, şunları anlattı: “Şu anda bir soruşturma yürütüldüğü doğrudur. Fakat dosyada gizlilik kararı olduğu için süreçle ilgili olarak size fazla bilgi veremeyeceğim. Gizlilik kararı olmasına rağmen bu olayın basına sızdırılmış olmasını da anlamış değilim. Ele geçirilen madde miktarı yüksek olduğu için, babam tedbiren tutuluyor."