Zulasında 100 kilo esrar çıkan eski diplomatı kim koruyor?

SAMANYOLUHABER- Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı ve Brüksel Büyükelçiliği'nin eski basın mşaviri Veysel Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulundu.





Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılmıştı.





İhbar üzerine Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutulmuştu. Aracın gizli bölmesinde (zula) piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro (48 milyon TL) olan 100 kilo eroin ele geçirilmişti.





ERDOĞAN'IN YARDIMCISI FUAT OKTAY İLE YAN YANA





Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde bir dönem basın müşavirliği görevinde bulunan Veysel Filiz'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) önde gelen isimleri ile çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.





Filiz'in eski Adalet Bakanı ve hemşehrisi Bekir Bozdağ'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yakın temasta olduğu belirtiliyor.





Filiz'in sık sık Yozgat Valisini ziyaret ettiği ve AKP'li Yozgat milletvekilleriyle de fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı.





"PERGOLACI FAHRETTİN KİMLERİN UYUŞTURUCU SAKLADIĞINI BİZE ANLAT!"





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuştu.





Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yakalanan uyuşturucuyla ilgili belgeyi Meclise göstererek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslenen CHP’li Polat, “Pergolacı Fahrettin dersine iyi çalış. Bu vatandaşı kimlerin koruduğunu ve kimlerin uyuşturucu sakladığını gelip bize anlat.” ifadelerini kullandı.





"ZULADA UYUŞTURUCU ÇIKAN BU VATANDAŞI KİM KORUYOR?"





Polat, "8 Aralık 2020’de gece Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na bir 34 plakalı araç geliyor, şoförünün ismi Veysel Filiz. Şahıs aranmak istemez, diplomatik dokunulmazlığı olduğunu söyler, fakat pasaport ibraz edemez. Kimlik gösterir, o kimliğe itibar etmez gümrük görevlileri. Tam tespiti aldıklarında zula yakalanır. Zulada 182 paket içerisinde 98 bin 740 gram eroin yakalanır. Şimdi Pergolacı Fahrettin dersine iyi çalış. Her şeyi bilecek durumda olan devletimiz bu zulanın kaç defa kullanıldığını, 8 Aralık 2020’den bugüne bunun niçin açıklanmadığını, bu vatandaşı kimlerin koruduğunu ve sonra kimlerin uyuşturucu sakladığını, savunduğunu bize anlatsın.” dedi.





