Facebook veTwiter devlet destekli yanlış bilgi yayan 3 bin 500 hesabı kapattı

Sahte kimlikle açılmış 3 bin 500’den fazla hesabı kapattıklarını belirten Facebook ve Twitter, hesapların dezenformasyon yaptıklarının, bazı siyasi gruplarla ilişkili olduğunu söyledi.





Başta İran ve Rusya’ya bağlı olduğu iddia edilen bu sosyal medya ağlarının, ABD’de kasım ayından yapılacak başkanlık seçimleri için kullanıcıları yalan bilgilerle manipüle ettikleri ileri sürüldü. Moskova ve Tahran daha önce birçok kez gündeme gelen bu iddiaları yalanladı.





Sosyal medya şirketleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ağların Azerbaycan’dan Nijerya ve Japonya’ya kadar en az 16 ülkedeki İnternet kullanıcılarını hedef aldığını söyledi.





Twitter, askıya aldığı beş ağın İran, Suudi Arabistan, Küba, Tayland ve Rusya hükümetleriyle bağlantılı gruplarla bağlantılı olduğunu söyledi.