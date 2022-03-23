Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca görevden mi alınacak? Yandaş medya hedef aldı /23 Mart 2022 11:32

Fahrettin Koca görevden mi alınacak? Yandaş medya hedef aldı

Melih Altınok, Sabah'daki bugünkü yazısında "Hastaların mağdur olduğu olaylarda Sağlık Bakanı Koca'dan aynı ilgiyi göremiyoruz" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı.

SHABER3.COM

Hükümete yakınlığıyla bilinen  Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaların mağdur olduğu olaylara yeterince ilgi göstermediğini öne sürerek hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Altınok, "Oysa, Bakan sağlık personelinin olduğu kadar hastaların, bizlerin de bakanı" eleştirisini yaptı. 

YANDAŞ YAZARDAN SAĞLIK BAKANI KOCA'YA TEPKİ
Son dönemde görevden alınacağı konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastalar mağduriyeti konusunda sessiz kaldığını öne süren yandaş yazar Melih Altınok, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekimlere yönelik şiddet olayları konusunda hassas olması çok doğal. 'Beyaz kod' gibi uygulamalarla sağlık çalışanlarının güvenliğine dair radikal adımlar attı. Hekimlerin uğradığı saldırılarda da mutlaka açıklama yapıyor. Sonuçta, iş yaptığı personelinden bahsediyoruz. Hem kendisi de hekim... Ne var ki son günlerdeki tartışmalarda şahit olduğumuz üzere, hastaların mağdur olduğu olaylarda Koca'dan aynı ilgiyi göremiyoruz. Oysa, Bakan sağlık personelinin olduğu kadar hastaların, bizlerin de bakanı. Akıl vermek gibi olmasın ama... Mesela Bakan Manisa'da bir hastanede linçe maruz kalan hastaları Uzman Çavuş Ali Akdağlı'yı arayıp bir geçmiş olsun dese... Dediyse de duyursa, hepimiz kendimizi daha iyi hissetsek... Fena mı olur?" ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fahrettin Koca görevden mi alınacak? Yandaş medya hedef aldı Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:10