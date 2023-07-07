Samanyolu Haber /Politika / Faik Öztrak'ın 'İpleri Saray'ın elinde' sözlerine Tanju Özcan'dan jet yanıt! /07 Temmuz 2023 19:38

Faik Öztrak'ın 'İpleri Saray'ın elinde' sözlerine Tanju Özcan'dan jet yanıt!

CHP'de değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Saray, Bolu Belediye Başkanı’nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor" sözlerine yanıt verdi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil olmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne bir yürümeye başlamıştı.

"İPLERİN KİMİN ELİNDE OLDUĞU ORTADA"

Özcan'ın yürüyüşü sürerken; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Özcan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"Saray, Bolu Belediye Başkanı’nı savunuyor" diyen Öztrak, "Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştırdığını ortaya koyuyor. Hedef bellidir, artık birlik ve beraberlik zamanıdır" sözlerini sarf etti.

ÖZCAN'DAN JET YANIT

Özcan'dan yanıt ise gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, Öztrak'a iddialarını kanıtlaması için 24 saat süre vererek; "Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım" diye yazdı.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

"İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı Ben Atatürk’ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Zaten siz Saray Rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz. Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin."
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