Zamdan kaçmak isteyen gümrük kapısına koştu

Sözcü'de yer alan habere göre Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması sonrası; Gürcistan’a akın edenler, yoğunluğa neden oldu.



Karadeniz Sahil Yolu’nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa’yı geçerek, Hopa’ya kadar uzandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, yüzde 50 arttı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç, 6 bin 91 liradan 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu gece yürürlüğe girecek karar öncesi, Türkiye’nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.



15 KİLOMETREYİ BULAN KUYRUK OLUŞTU



Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyenler, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapısına akın etti. Doğu Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun kuyruklar oluşturdu.



15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ilçesini geçip, Hopa’ya kadar uzandı. Sınır kapısı koridorları insan akınına uğrarken, bazı kişiler araç kuyruğunda zaman kaybetmemek için yürüdü.



DİLUCU SINIR KAPISI’NDA DA KUYRUKLAR OLUŞTU



Yurt dışından getirdikleri cep telefonlarını kayıt altına aldırmak isteyenler, Iğdır’dan Azerbaycan’a açılan Dilucu Sınır Kapısı’nda da giriş çıkış yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti.



Özellikle Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır’a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı’nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu.



Dilucu sınır kapısından giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı. Saatlerce kuyrukta bekleyip rahatsızlananlara da sınırda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.



TAKSİ ŞOFÖRÜ: 3 DEFA TAŞIMACILIK YAPTIM



Resmi Gazete’de yayımlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine ve kredi vergilerine zam yapılması üzerine ellerinde kayıtsız cep telefonu olanlar Dilucu Sınır Kapısı’na akın ederek giriş çıkış yapmaya başlayınca uzun kuyruklar oluşturdu.



Iğdır’da taksicilik yapan Fuat Seçilmiş “Saat 06.00’da kalktığım zaman arkadaşlarım telefon açarak, ‘6 bin liralık cep telefonu vergisi 20 bin liraya çıktı’ dedi.



Sabahtan bu zamana kadar hemen hemen 3 defa taşımacılık yaptım yolcu getirip götürdüm. Şu anda da 2 saatten fazladır yolcuyu bekliyorum. Daha çıkmadılar” diye konuştu.



Sınıra gelenlerden Tamer Bağcı ise “Bursa’dan Iğdır’a tatile geldim. Sabah telefon kayıt ücretlerinin yükselişini gördüğüm zaman direkt Nahcivan Dilucu Sınır Kapısı’na ulaştım ve şu an kuyruk var” dedi.



YÜZDE 228 ZAM



2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi. IMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL’lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.