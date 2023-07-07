Samanyolu Haber /Gündem / Zamdan kaçmak isteyen gümrük kapısına koştu /07 Temmuz 2023 19:27

Zamdan kaçmak isteyen gümrük kapısına koştu

Yurt dışından getirilen telefon harcının 20 bin TL'ye çıkarılması sonrası vatandaş sınır kapılarına hücum etti. Zamlı tarife bu geceden itibaren yürürlüğe gireceği için vatandaşlar, önceden getirdikleri telefonları kayıt altına almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda yurt dışından getirilen cep telefonların kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması sonrası; Gürcistan’a akın edenler, yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz Sahil Yolu’nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa’yı geçerek, Hopa’ya kadar uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları, yüzde 50 arttı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç, 6 bin 91 liradan 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu gece yürürlüğe girecek karar öncesi, Türkiye’nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.

15 KİLOMETREYİ BULAN KUYRUK OLUŞTU

Yurt dışından telefon almak isteyen veya zamdan etkilenmek istemeyenler, elindeki telefonu kaydetmek ve yurda giriş-çıkış yapmak için sınır kapısına akın etti. Doğu Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ilçesini geçip, Hopa’ya kadar uzandı. Sınır kapısı koridorları insan akınına uğrarken, bazı kişiler araç kuyruğunda zaman kaybetmemek için yürüdü.

DİLUCU SINIR KAPISI’NDA DA KUYRUKLAR OLUŞTU

Yurt dışından getirdikleri cep telefonlarını kayıt altına aldırmak isteyenler, Iğdır’dan Azerbaycan’a açılan Dilucu Sınır Kapısı’nda da giriş çıkış yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta rahatsızlananlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Özellikle Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır’a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan’ı Türkiye’ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı’nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu.

Dilucu sınır kapısından giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı. Saatlerce kuyrukta bekleyip rahatsızlananlara da sınırda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ: 3 DEFA TAŞIMACILIK YAPTIM

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine ve kredi vergilerine zam yapılması üzerine ellerinde kayıtsız cep telefonu olanlar Dilucu Sınır Kapısı’na akın ederek giriş çıkış yapmaya başlayınca uzun kuyruklar oluşturdu.

Iğdır’da taksicilik yapan Fuat Seçilmiş “Saat 06.00’da kalktığım zaman arkadaşlarım telefon açarak, ‘6 bin liralık cep telefonu vergisi 20 bin liraya çıktı’ dedi.

Sabahtan bu zamana kadar hemen hemen 3 defa taşımacılık yaptım yolcu getirip götürdüm. Şu anda da 2 saatten fazladır yolcuyu bekliyorum. Daha çıkmadılar” diye konuştu.

Sınıra gelenlerden Tamer Bağcı ise “Bursa’dan Iğdır’a tatile geldim. Sabah telefon kayıt ücretlerinin yükselişini gördüğüm zaman direkt Nahcivan Dilucu Sınır Kapısı’na ulaştım ve şu an kuyruk var” dedi.

YÜZDE 228 ZAM

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi. IMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL’lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zamdan kaçmak isteyen gümrük kapısına koştu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:21