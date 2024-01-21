Samanyolu Haber /Spor / Farklı mağlubiyetin ardından konuştu! Fernando Santos: Utanç duyuyorum /21 Ocak 2024 00:26

Farklı mağlubiyetin ardından konuştu! Fernando Santos: Utanç duyuyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçının ardından yaşadıkları farklı mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı Pendikspor'u tebrik eden Santos, "İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR SONUÇLAR ALMAMAMIZ GEREKİYOR"

Yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğinin altını çizen Fernando Santos, "Başımızı dik tutmalıyız. 23 Ocak Salı günü Adana Demirspor ile çok önemli bir maçımız var. Özeleştiri de yapmak zorundayız. Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor. Defansif ve ofansif organizasyonları iyi yapamadık" şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş forması giyen oyuncular, rakibini asla rahat oynatamaz" diyen deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım maç kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli-çıkışlı bir grafik sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız. En büyük sorun defansif organizasyon. Bu maçta da çok kötüydük."
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