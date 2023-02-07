Samanyolu Haber /Gündem / Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu /07 Şubat 2023 00:52

Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu

Gaziantep'in ilçesi olan Islahiye'nin yarısından fazlasının yok olduğunu belirten Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin durumun çok kötü olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM




Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin en fazla etkilenen şehirlerinden biri olan Gaziantep’in ilçelerinden biri olan Islahiye’nin neredeyse yok olduğunu ifade etti. 


Çok acil desteğe ihtiyacı olduklarını belirten Şahin, "60 bin kişilik İslahiye ilçesinin yarısından çoğu yok oldu. Tam bir felaket yaşıyoruz. Yaklaşık 1 milyon kişi evine giremiyor. Çok acil ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı. 


İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında yer alan ve geçim kaynağı tarım olan bir ilçedir. Nüfusu 67.862 kişidir. İdari bakımdan Gaziantep'in bir ilçesi olmasına rağmen Akdeniz Bölgesi'ne aittir. Gaziantep iline bağlı bir ilçe olan İslahiye’nin, doğusunda Merkez ilçe, doğu ve güneydoğusunda Kilis, güney ve güneybatısında Hatay, batısında Osmaniye, kuzey ve kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneyinde de Suriye bulunmaktadır. 

İslahiye ulaşım olanakları bakımından kavşak noktadadır. İlçe içerisinden geçen Gaziantep-Antakya güzergâhı yol ilçe dışına taşınmıştır.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı

Depremin ardından Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Depremin ardından Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

İşte enkaz altından kurtulma anları

İşte enkaz altından kurtulma anları

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

İşte deprem anında kaydedilen videolar

İşte deprem anında kaydedilen videolar

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen kurtarma operasyonu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:00:11