Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu













Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin en fazla etkilenen şehirlerinden biri olan Gaziantep’in ilçelerinden biri olan Islahiye’nin neredeyse yok olduğunu ifade etti.









Çok acil desteğe ihtiyacı olduklarını belirten Şahin, "60 bin kişilik İslahiye ilçesinin yarısından çoğu yok oldu. Tam bir felaket yaşıyoruz. Yaklaşık 1 milyon kişi evine giremiyor. Çok acil ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı.







