Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin en fazla etkilenen şehirlerinden biri olan Gaziantep’in ilçelerinden biri olan Islahiye’nin neredeyse yok olduğunu ifade etti.
Çok acil desteğe ihtiyacı olduklarını belirten Şahin, "60 bin kişilik İslahiye ilçesinin yarısından çoğu yok oldu. Tam bir felaket yaşıyoruz. Yaklaşık 1 milyon kişi evine giremiyor. Çok acil ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı.
İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında yer alan ve geçim kaynağı tarım olan bir ilçedir. Nüfusu 67.862 kişidir. İdari bakımdan Gaziantep'in bir ilçesi olmasına rağmen Akdeniz Bölgesi'ne aittir. Gaziantep iline bağlı bir ilçe olan İslahiye’nin, doğusunda Merkez ilçe, doğu ve güneydoğusunda Kilis, güney ve güneybatısında Hatay, batısında Osmaniye, kuzey ve kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneyinde de Suriye bulunmaktadır.
İslahiye ulaşım olanakları bakımından kavşak noktadadır. İlçe içerisinden geçen Gaziantep-Antakya güzergâhı yol ilçe dışına taşınmıştır.